Conmoción en Fernández Oro: encontraron sin vida a Gian, el niño de tres años que había caído al canal

La búsqueda de Gian, el nene de tres años que estaba desaparecido tras caer al canal de riego en Fernández Oro tuvo un trágico desenlace.

En horas de la tarde del domingo 06 de septiembre, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO el hallazgo de su cuerpo sin vida a pocos metros del lugar donde ocurrió el accidente.

El intenso operativo para encontrar a Gian había comenzado instantes después del accidente. Según las primeras informaciones, el siniestro se registró a la altura del sector conocido como Puente de Hierro. El automóvil circulaba por la zona cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y cayó al curso de agua.

En el vehículo viajaba un matrimonio y su hijo de aproximadamente tres años, este último fue arrastrado por el agua.

Los primeros rastrillajes se dieron a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta 22 con intervención de la Fiscalía, Prefectura, Policía de Río Negro, Defensa civil y buzos.

Hoy, domingo 06 de septiembre, minutos después de las 17:00, se confirmó el triste desenlace de la búsqueda con el hallazgo del cuerpo de Gian a tan solo 500 metros del lugar donde había caído del automóvil. Ahora Fiscalía trabaja en el lugar.