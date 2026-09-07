«Malvinas y señales al mercado»: la agenda de Javier Milei que combina cumbres con Tesla y debates por el Presupuesto 2027
El Presidente junta a sus ministros este lunes para evaluar las repercusiones del anuncio sobre las islas y ajustar el proyecto de gastos para 2027. Recibirá a ejecutivos de Tesla y al vice primer ministro de Italia.
El presidente Javier Milei abre una semana determinante para la gestión nacional en la Casa Rosada. Tras el alto impacto provocado por el mensaje en cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y los monitoreos satelitales que detectaron perforaciones petroleras británicas, el Poder Ejecutivo acelerará una agenda cruzada por el seguimiento de las sanciones a empresas extranjeras, contactos con gigantes de la tecnología y el diseño del Presupuesto 2027.
Según la hoja de ruta oficial a la que accedió este medio, el mandatario nacional buscará afianzar el control político sobre su equipo con reuniones de seguimiento frecuente y cumbres bilaterales de alto nivel.
Reunión de Gabinete, gigantes tech y la reunión de YPF: el agitado inicio de semana en Casa Rosada
El inicio de la semana concentrará la mayor densidad ejecutiva en Casa Rosada durante este lunes 7 de septiembre:
- 10:00 hs | Gabinete en el Salón Eva Perón: el Presidente encabeza el tercer cónclave consecutivo con sus ministros para repasar el impacto del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas y alinear la negociación de los fondos provinciales para el Presupuesto.
- 12:00 hs | Cumbre de datos: encuentro con las máximas autoridades de la firma multinacional DayOne Data.
- 14:00 hs | Contacto con Tesla: Milei mantendrá una reunión clave con ejecutivos de la compañía estadounidense Tesla para analizar proyectos de inversión tecnológica y desarrollo energético.
- 15:00 hs | Homenaje junto a Karina Milei: el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia recibirán a Hela, la perra detectora de narcóticos de la Policía Federal Argentina que se retira tras su labor en la Hidrovía Paraná.
- 15:30 hs | Movimiento en YPF: en paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la reunión de directorio de la petrolera estatal.
Apoyo diplomático, mesa política y el cierre semanal
La actividad oficial continuará con foco en las relaciones bilaterales con Europa y el armado legislativo para destrabar las negociaciones en el Congreso de la Nación:
- Martes 08/09: a las 11:00, Milei recibirá al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani. En simultáneo hablará el vocero Adrián Ravier, mientras que a las 13:00 se activará la Mesa Política del oficialismo.
- Miércoles 09/09: el Presidente encabezará a las 11:00 la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
- Jueves 10/09: por la tarde, Diego Santilli brindará el discurso de cierre en el AmCham AgriBusiness Forum 2026, frente a los principales referentes del sector agroindustrial y comercial.
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