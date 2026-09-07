«Malvinas y señales al mercado»: la agenda de Javier Milei que combina cumbres con Tesla y debates por el Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei abre una semana determinante para la gestión nacional en la Casa Rosada. Tras el alto impacto provocado por el mensaje en cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y los monitoreos satelitales que detectaron perforaciones petroleras británicas, el Poder Ejecutivo acelerará una agenda cruzada por el seguimiento de las sanciones a empresas extranjeras, contactos con gigantes de la tecnología y el diseño del Presupuesto 2027.

Según la hoja de ruta oficial a la que accedió este medio, el mandatario nacional buscará afianzar el control político sobre su equipo con reuniones de seguimiento frecuente y cumbres bilaterales de alto nivel.

Reunión de Gabinete, gigantes tech y la reunión de YPF: el agitado inicio de semana en Casa Rosada

El inicio de la semana concentrará la mayor densidad ejecutiva en Casa Rosada durante este lunes 7 de septiembre:

10:00 hs | Gabinete en el Salón Eva Perón: el Presidente encabeza el tercer cónclave consecutivo con sus ministros para repasar el impacto del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas y alinear la negociación de los fondos provinciales para el Presupuesto.

el Presidente encabeza el tercer cónclave consecutivo con sus ministros para repasar el impacto del proyecto de por Malvinas y alinear la negociación de los fondos provinciales para el Presupuesto. 12:00 hs | Cumbre de datos: encuentro con las máximas autoridades de la firma multinacional DayOne Data .

encuentro con las máximas autoridades de la firma multinacional . 14:00 hs | Contacto con Tesla: Milei mantendrá una reunión clave con ejecutivos de la compañía estadounidense Tesla para analizar proyectos de inversión tecnológica y desarrollo energético.

Milei mantendrá una reunión clave con ejecutivos de la compañía estadounidense para analizar proyectos de inversión tecnológica y desarrollo energético. 15:00 hs | Homenaje junto a Karina Milei: el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia recibirán a Hela , la perra detectora de narcóticos de la Policía Federal Argentina que se retira tras su labor en la Hidrovía Paraná.

el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia recibirán a , la perra detectora de narcóticos de la Policía Federal Argentina que se retira tras su labor en la Hidrovía Paraná. 15:30 hs | Movimiento en YPF: en paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la reunión de directorio de la petrolera estatal.

Apoyo diplomático, mesa política y el cierre semanal

La actividad oficial continuará con foco en las relaciones bilaterales con Europa y el armado legislativo para destrabar las negociaciones en el Congreso de la Nación: