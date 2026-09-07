El viento intenso afloja, pero sigue la ola de frío polar «ártico»: el pronóstico para el Alto Valle, la cordillera y Viedma

El frente frío polar «ártico» que ingresó este fin de semana continúa impactando en distintas zonas de Neuquén y Río Negro. La llegada de este fenómeno a nivel nacional provocó un marcado descenso de la temperatura y dejó heladas durante la madrugada.

En la región patagónica, el factor determinante fue la intensidad del viento, que acentuó la sensación de frío. No obstante, se anticipa que a partir de este lunes las ráfagas comenzarán a ceder. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la cordillera y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 4 °C, alcanzará una máxima de 13 °C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 9 °C. De este modo, el ambiente fresco se mantendrá durante todo el día.

Por su parte, el gran protagonista del fin de semana dará una tregua. Según el organismo nacional, el viento solo alcanzará velocidades de hasta 31 km/h y no se prevén ráfagas significativas.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Despejado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 4°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sur. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 13°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 9°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.

Neuquén: Mañana: Despejado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 0 – 2 km/h con dirección predominantemente nordeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 14°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 9°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera el frío se hará sentir con mayor fuerza. La mañana comenzará con -4°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 10°C, hacia la noche se prevé otro marcado descenso térmico.

El viento mantendrá velocidades constante de 7 a 12 Km/h y no se prevén ráfagas significativas.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Despejado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente sur. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 5°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Despejado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -5°C con vientos de 0 – 2 km/h con dirección predominantemente nordeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 9°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina será la más afectada por el viento. Según el organismo nacional toda el sector este de Río Negro registrará velocidades entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

Las temperaturas también se mantendrán bajas: la máxima llegará a 14°C y la mínima se ubicará en 8°C por la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: