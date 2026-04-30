Murió un trabajador en un vuelco en la Ruta 17: era petrolero y viajaba a la asamblea en Rincón de los Sauces

Un petrolero murió este jueves por la mañana tras el choque y vuelco de una camioneta sobre la Ruta 17, a unos 30 kilómetros de Plaza Huincul. Viajaba hacia un acto en Rincón de los Sauces. Otro trabajador está en grave estado.

El accidente de tránsito fue en la entrada de la planta Buena Esperanza.

Un muerto y heridos por el accidente sobre la Ruta 17

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul informaron a Diario RÍO NEGRO que trabajaron dos dotaciones en el sitio. Una camioneta Toyota Hilux sufrió un choque y vuelco. Ocurrió alrededor de las 9:30. En el accidente hubo además un auto involucrado.

Fuentes del cuartel dijeron a este medio que en la camioneta iban cuatro trabajadores petroleros. El conductor estuvo atrapado en el vehículo. Más tarde, se confirmó que falleció. En tanto, el acompañante está con lesiones graves.

El chofer del auto y el resto de los ocupantes de la camioneta recibieron atención médica de forma preventiva.

Fuentes judiciales informaron a este medio que mañana iba a realizarse la autopsia de la víctima.

Por la muerte del petrolero en la Ruta 17 suspendieron un acto

Los petroleros se dirigían hacia Rincón de los Sauces para participar de un acto organizado por el Sindicato de Petroleros con motivo del Día del Trabajador. Fuentes del gremio confirmaron que por el siniestro fatal, la actividad fue suspendida. La víctima era empleado de la empresa Ensi.

«Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza», expresó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci.

coisario inspector