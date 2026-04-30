Suspendieron el acto del Día de Trabajador por la muerte de un petrolero en la Ruta 17: «Hoy ya no hay nada que festejar», expresó Marcelo Rucci

Se suspendió un acto por el Día del Trabajador por la muerte de un petrolero. Foto: Gentileza.

Por la muerte de un petrolero en la Ruta 17, cerca de Plaza Huincul, se suspendió el acto del Día del Trabajador que iba a realizarse este jueves en el polideportivo municipal de Rincón de los Sauces.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados dijeron que la víctima era un empleado de la empresa Ensi.

El mensaje de los sindicatos de la actividad petrolera por la muerte en Ruta 17

«Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia», expresó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci,

En conferencia de prensa Rucci subrayó que la jornada había sido pensada como un espacio de encuentro entre los distintos gremios de la actividad. «Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza», dijo.

Participaron también de la conferencia de prensa el gremio de la construcción, Petroleros Jerárquicos y el Sindicato de Camioneros. «Las organizaciones sindicales se ponen a entera disposición de la familia del trabajador fallecido y acompañan en este momento de profundo pesar a sus seres queridos y compañeros de labor», indicaron en el mensaje.