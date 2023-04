Natalia busca un alquiler para mudarse con su hijo: está internado porque lo chocaron en Neuquén

Ezequiel de 11 años se encuentra internado en el hospital hace más de un mes tras un grave accidente en la zona del Metrobús en Neuquén, donde fue atropellado por un auto. La noticia se conoció y los ciudadanos no tardaron en ayudar, pero ahora la madre indica que necesita encontrar un lugar donde mudarse con su hijo.

Natalia había apelado a la solidaridad de los neuquinos para recibir ayuda ya que por la situación que atraviesa su hijo, no puede salir a trabajar y está sin sustento económico. El estado de Ezequiel, quien tuvo que atravesar alrededor de 10 operaciones debido a las fracturas ocasionadas por el choque, conmocionó a los ciudadanos que no tardaron en comunicarse con Natalia.

«Me han ayudado muchísimo y mucha gente», expresó Natalia totalmente agradecida por quienes se acercaron y entregaron desde mercadería a ropa, incluso dinero, para ayudarla durante su estadía en el hospital. Contó que Ezequiel está evolucionando mejor pero aún presenta dolores por lo cual lo mantienen medicado, «va a seguir internado por ahora y me avisaron que en cuatro días le van a poner plaquetas».

Natalia se mostró agradecida por la solidaridad de las personas, pero destacó que ahora prioriza poder conseguir un nuevo lugar donde mudarse ya que el lugar donde alquilan es pequeño y su hijo «no puede estar ahí en ese estado». Tal como se había mencionado en una nota anterior, Natalia alquila un departamento en barrio Cuenca XV con su trabajo de vendedora ambulante de bolsas y condimentos, pero ahora precisa otro lugar para que su hijo tenga más comodidad

En este sentido mencionó que desde vivienda le habían hablado sobre la entrega de una casa, pero hasta el momento no se volvieron a comunicar con ella. «Necesitaría que desde Gobierno me ayuden a encontrar un lugar donde poder mudarme lo antes posible, donde estoy es muy chiquito para estar», sostuvo y agregó: «es lo que más me apura para cuando me den el alta con el nene».

Cómo fue el accidente frente al Metrobús

El grave hecho ocurrió sobre las calles Avenida del Trabajador y Mascardi por la noche del pasado lunes 6, cuando una mujer a bordo de un Renault Clío perdió el control, atropellando al niño de 11 años y chocando contra el frente de una vivienda.

En el lugar se hicieron presentes los vecinos, además de distintos móviles policiales que evitaron que la conductora sea agredida por los testigos.

La Policía de Neuquén informó en ese momento que la conductora fue demorada y luego recuperó su libertad, aunque quedó supeditada a la causa.

El pequeño de 11 años se acuerda de todo, comentó al momento del accidente su mamá. “Dijo que salió para afuera y un auto giro «en U» y lo atropelló. Se cayó arriba de la reja” La mujer se encontraba trabajando al momento del accidente y por eso su hijo estaba en la casa de un amigo. Fue avisada del accidente por la madre de él y por el mismo hospital.

Tras el choque, Ezequiel debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura grave de fémur. Razón por la cual debió ser hospitalizado y según habían informado desde el hospital «su recuperación llevará un largo tiempo».