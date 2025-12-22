Neuquén celebró la moda de autor y el diseño local en la pasarela de Alto Moda

El sábado pasado Neuquén vivió una noche única de moda y creatividad con el evento Alta Moda, que transformó la pasarela del Hotel Grand Brizo Comahue en un espacio de diseño de autor.

La propuesta, impulsada por las diseñadoras locales Ariana Carolina Zapata y Fátima Ojeda, buscó poner en escena la alta costura desde una mirada artesanal e integradora.

Desde las primeras horas de la tarde, el ambiente vibró con la presencia de artistas, diseñadoras y amantes de la moda. Las colecciones capsula presentadas durante el desfile de la mano de las impulsoras del evento, se destacaron por su trabajo manual: piezas confeccionadas a medida, bordados hechos a mano e intervenciones textiles.

Adrián Pereyra.

Según la voz de la diseñadora, la «colección Carolina» nace del silencio. «De esa voz interior que

susurra antes de que exista la forma. Es un encuentro con la mujer que soy cuando creo sin miedo«. En cuanto a la colección «Fátima», la diseñadora cuenta: «Es la huella inicial de un proyecto, el latido de un sueño que anhela transformarse en destino».

Un total de nueve modelos caminaron la pasarela exhibiendo estas creaciones exclusivas, en una combinación vibrante con los momentos musicales a cargo de la artista neuquina Aldana Alvian, que aportaron ritmo al espectáculo con algunas interpretaciones de rock nacional.

La fotografía del evento estuvo a cargo de Pablo Conci, cuyo trabajo capturó la energía y la esencia del evento. La velada no fue solo un desfile, sino una verdadera celebración de la comunidad creativa neuquina, acompañada por los DJs Imanol Muñoz y Tomás Constante.