Alta Moda: desfile, música y una propuesta en Neuquén que busca poner en escena a la alta costura

Este sábado, Neuquén será escenario de Alta Moda, un evento de diseño que propone una mirada distinta sobre la pasarela local. Impulsado por dos diseñadoras de la ciudad, el encuentro busca recuperar el concepto de alta costura desde el trabajo artesanal.

La iniciativa surge a partir del trabajo de Ariana Carolina Zapata, quien se describe como «artista multipotencial» y fundó su propio lugar artístico llamado AwkaEspacio en 2024, donde dicta talleres de tejido, bordado, macramé y costura. Este año enfocó su búsqueda creativa en la moda como lenguaje integral.

Junto a su colega, Fátima Ojeda, con quien comparte objetivos y una visión sobre la necesidad de generar espacios alternativos para creadores locales, nació la idea de realizar un desfile que permitiera mostrar colecciones propias y abrir una plataforma para otros artistas.

El evento reúne a diseñadoras locales, colecciones exclusivas, piezas confeccionadas a mano, artistas invitados y una comunidad creativa en pleno crecimiento, con el objetivo de impulsar la moda y el diseño de autor de Neuquén.

Alta Moda también busca ofrecer un espacio profesional de difusión para diseñadoras y artistas; fortalecer la economía creativa local; visibilizar procesos de producción artesanal y trabajo independiente y generar comunidad, alianzas y oportunidades para el sector.

El evento contará con dos colecciones cápsula, distintas entre sí, compuestas por diseños exclusivos realizados a medida para cada modelo. Las prendas presentan un fuerte trabajo manual, con bordados a mano e intervenciones textiles, y se alejan del concepto tradicional de vestido de fiesta para centrarse en la alta costura como proceso artístico.

En escena habrá nueve modelos luciendo los diseños con la participación de la artista neuquina Aldana Alvian, quien estará a cargo de los momentos musicales y Pablo Conci a cargo de la fotografía. La dinámica incluirá pasarela y música en vivo a cargo de los DJs Imanol muñoz y Tomas Constante.

El encuentro es este sábado a las 18.30 en el Hotel Grand Brizo Comahue de la ciudad y su propósito busca sembrar futuro y consolidarse como una plataforma de visibilidad, profesionalización y desarrollo para creadoras, artistas y emprendimientos culturales.



