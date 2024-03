Neuquén, entre las cinco provincias con mayor cantidad de población indígena según el censo 2022

El 2,9% de la población en Argentina se reconoce como indígena o descendiente originaria. En total representan 1.306.730 personas. Cuándo se les pregunta a qué pueblo pertenecen el que ocupa el podio es el mapuche, que en un 27,4% se concentra en Neuquén.

Los datos corresponden al censo 2022 y muestran un crecimiento en esta identificación, ya que en 2010 la cifra era de 2,4% de la población total.

La mayor proporción se ubica en cinco provincias: Jujuy (10,1%), Salta (10%), Chubut (7,9%), Formosa (7,8%) y Neuquén (7,7%). El sexto lugar es para Río Negro (6,4%).

Indec incorporó en el censo nacional de 2001 la medición de los pueblos indígenas. Anteriormente, se habían realizado ocho relevamientos (1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980 y 1991): en los tres primeros la temática tuvo un tratamiento parcial y en los demás no fue considerada.

Recién en el último operativo se definió que toda la población debería responder a esta consulta, y agregó dos más: el nombre del pueblo en el cual se reconoce y si habla o entiende su lengua.

Hay una leve preponderancia de mujeres que se perciben indígenas o descendientes -674.455- y 632.275 varones.

En cuanto a los indicadores de nivel educativo, la población que se reconoce como originaria mayor de 25 años tiene el secundario incompleto en un 54,2%, cuando la que no pertenece a ningún pueblo llega al 45%. Concurren más al sistema público de salud -47% vs 35,8%- y acceden en menor medida a una obra social o prepaga incluida PAMI: 49,2% vs 60,9%.

La distribución del pueblo mapuche

De los 58 pueblos que fueron reconocidos durante el último censo, el primero fue el mapuche con 145.783 personas. Le siguió el guaraní con 135.232, el diaguita con 86.022 y el qom/toba con 80.124.

Al examinar cómo se distribuyen a lo largo del territorio, se advierte que el 59,7% de la población que se reconoció indígena o descendiente del pueblo mapuche está en cuatro provincias: Neuquén (27,4%), Río Negro (20,7%), Buenos Aires (20,4%) y Chubut (16,2%).

Uno de los datos más preocupantes es que el 29,3%, apenas un tercio de la población indígena, respondió que usa la lengua de su pueblo. El 17,9% dijo que entendía mapuche (no mapudungun). Las más habladas son pilagá con un 89% y mbya guaraní con 83,6%.

En Neuquén viven 54.436 personas que se reconocen originarios, de los cuales 25.889 están en el departamento Confluencia (47,55%), 4.721 en Huiliches (8,67%, con cabecera en Junín de los Andes) y 4.425 en Zapala (8,12%).

En 2010 el censo registró 43.357 personas que eran parte de pueblos indígenas en la provincia: 22.059 eran varones y 21.298 mujeres.

El 1,7% es afrodescendiente

Indec publicó, junto con los resultados referidos a pueblos originarios, los de reconocimiento a la población afrodescendiente.

La primera vez que se incluyó la pregunta fue en el censo 2010. En aquel momento no se trató de una consulta realizada a toda la población sino que se aplicó a una parte, a una muestra de hogares. En 2022 se incorporó al cuestionario general.

En Argentina, hay actualmente 302.936 personas que se definen afrodescendientes o tienen antepasados negros o africanos. Este grupo pasó del 0,4% al 0,7%.

Es una población que se encuentra feminizada: hay 115 mujeres por cada 100 varones. El grueso tiene entre 15 y 64 años.

En Neuquén se concentra el 1,7%. Son 5.026 personas, de las cuales 2.652 son mujeres y 2.374 varones.

En cuanto a la distribución geográfica, 3.383 viven en el departamento Confluencia. Esto representa el 67,3%. Le siguen Lacar (cuya cabecera es San Martín de los Andes) y Zapala.

En el censo 2010 la población afrodescendiente de Neuquén era de 2.096 personas: 1.051 varones y 1.045 mujeres.