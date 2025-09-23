Neuquén estrenó 30 nuevas cuadras asfaltadas en Parque Industrial y apunta a completar 3400 este año

Con un acto que reunió a autoridades y vecinos, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron 30 nuevas cuadras asfaltadas en el barrio Parque Industrial de Neuquén. La obra, que incluye pluviales, cloacas y servicios integrales, completa el circuito vial alrededor del Parque Lineal La Familia y el Salón de Actividades Físicas (SAF).

La obra pública transforma al barrio Parque Industrial de Neuquén

El intendente destacó que la intervención no solo incluye asfalto, sino también infraestructura subterránea y la revalorización del Parque Lineal La Familia.

«Antes acá no había nada, era un barrio olvidado”, indicó Gaido y recordó que hoy la zona cuenta con un parque lineal, un SAF y una cancha de césped sintético.

También, Gaido anunció que se abrirá la licitación para renovar todo el ingreso a Parque Industrial. “Vamos a hacer toda nueva esta calle, se va a ensanchar y también incluirá una importante obra pluvial”, confirmó al referirse a la avenida Conquistadores del Desierto.

Gaido y Figueroa encabezaron el corte de cintas en Parque Industrial. Foto: gentileza.

El jefe comunal señaló que este proyecto se enmarca dentro del Plan Orgullo Neuquino, que prevé 3.400 cuadras pavimentadas en 2025.

“Ya llevamos gestionado dos tercios del plan seguimos trabajando para cumplir con el total proyectado. Es motivo de orgullo, mientras en el país las obras están paralizadas, en la ciudad y en la provincia no para la fuerza neuquina de desarrollar proyectos”, remarcó.

Neuquén avanza con proyectos de obra pública

El gobernador Figueroa felicitó al intendente y aseguró que «viene transformando a Neuquén de manera integral”. Destacó que estas acciones mejoran la vida cotidiana de miles de familias y resaltó el rol de los vecinos en el proceso y la importancia de la pertenencia en cada rincón de la capital.

«Esta obra contempla precisamente esa mirada de un intendente que está presente en todos los barrios. Lo que antes era una toma, ahora se ha transformado en todo esto que vemos: se ha construido el parque lineal, una SAF y se ha trabajado junto con la propia gente del barrio», afirmó.

En la misma línea, Julieta Corroza afirmó: “Resulta conmovedor ver cómo la capital se va transformando en cada rincón”. Valoró la emoción de los vecinos y sostuvo que “mientras en Neuquén se desarrollan estas obras, en el resto del país hay cero obra pública”.

Por su parte, el presidente de la comisión vecinal, Daniel Sepúlveda, celebró el cambio: “Es muy emocionante ver el avance que se ha logrado, de salir del lugar abandonado que estábamos a esto que hoy es Parque Industrial”. Remarcó que el barrio pasó de la tierra y el barro a convertirse en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Sepúlveda destacó que también se ejecutaron obras de gas, electricidad y mejoras en los servicios básicos. “La verdad es que la alegría que tienen los vecinos es inmensa”, agregó.

Los detalles técnicos de una obra con desafíos en la infraestructura

En tanto, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, precisó que se asfaltaron las calles Padre Juan San Sebastián y un tramo de Conquistadores del Desierto.

El funcionario explicó que el proyecto tuvo dificultades debido a la presencia de un gasoducto y otras infraestructuras subterráneas. “Fue muy compleja porque había muchas infraestructuras que atraviesan ese sector, así que hubo que hacer protecciones especiales”, detalló.

Nicola señaló además que fue necesario reubicar dos troncales de agua que pasaban por debajo del SAF e incluir una cañería de impulsión. “Nos pone muy contentos haber terminado con esta obra tan importante”, concluyó.