El intendente Mariano Gaido suma kilómetros de paseos costeros, pero falta la costa de su barrio

El barrio Bocahue sigue en juicio con la municipalidad de Neuquén, que pide el acceso costero al río Neuquén (foto Florencia Salto)

El juicio entre el municipio de Neuquén y el consorcio del barrio privado Bocahue sigue sin definiciones por la apertura o no de la costa del río Neuquén y la continuidad del Paseo de la Costa se limita en obras, a la zona del río Neuquén en el barrio Confluencia.

Según explicó el secretario de Gobierno de la comuna, Juan Hurtado, no hay novedades en ese litigio. La municipalidad inició el juicio para abrir la tranquera sur del barrio Bocahue y llevar, río arriba, por la costa del Neuquén, obras peatonales o de bicisendas que lo unan con los tramos en Rincón Club, Rincón de Emilio y las inmediaciones del tercer puente.

Aunque el intendente Mariao Gaido vive en ese sector residencial, la administración del Bocahue no acordó con la apertura proyectada por el municipio, porque sostiene tener derechos sobre la propiedad de la costa hasta el río inclusive.

Con la inauguración del paseo costero a la altura del Club Independiente, el municipio capitalino sumó 3.000 metros al conteo de kilómetros costeros en la ribera del río Neuquén.

Mientras el río Limay tiene todo el sector costero con paseos iluminados, sendas viales y veredas peatonales o bicisendas a lo largo de 14 kilómetros, los 13 kilómetros de costa en el sector sur y norte de Neuquén están en ejecución o en conflicto.

El paseo de la Costa a la altura del Bocahue se corta en el sector costero del barrio cerrado (foto Florencia Salto)

El secretario de Infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola, aseguró que son 6,5 kilómetros desde la península de Hiroki hasta la calle Aguado. El sector que se inauguró, son aproximadamente unos 3,5 kilómetros de extensión vial, el resto sigue en obra.

«Es distinta la extensión vial que la de veredas y bicisendas», aclaró Nicola respecto al nuevo lugar para visitar. Explicó que la bicisenda iluminada bordea el río a lo largo de más de 3 kilómetros sobre la defensa costera, mientras que la cinta vial para los vehículos tiene unos 2 kilómetros (en el mismo sector) por eso sumó al conteo más de 5 kilómetros de paseo costero del río Neuquén.

En tren de sumar los kilómetros dispersos del paseo costro del Río Neuquén, el municipio incorporó, por ejemplo, 5 kilómetros por cada paseo agreste: tanto el que está en las inmediaciones del tercer puente como el que se abre en la costanera a la altura del Rincón Club de Campo.

El paseo agreste de la península de Hiroki y las veredas de los circuitos externos, tiene otros 6 kilómetros, por ejemplo. «Cuando hablamos de 27 kilómetros en total de paseos costros, que ahora son más de 32 ó 33, estamos contando todos los circuitos», recreativos, iluminados con sendas y mobiliario costero, aclaró.

Nicola insistió en que «con todos los paseos agrestes, tenemos de 35 a 40 kilómetros de paseos costeros para disfrutar y pasear, lo que incluye los 14 kilómetros totalmente finalizados en la costa del Limay», dijo.

En obra, se encuentra del lado este de la ciudad, sector Confluencia, el tramo recientemente licitado entre Chocón y Aguado. Y pendiente, a la espera del final del juicio, el tramo costero donde está ubicado el barrio privado Bocacahue. «Ahí dependemos del juicio, no tenemos idea» respecto a la continuidad, dijo Nicola.

Entre los pendientes también el sector sur del río Neuquén, aguas abajo del Bocahue y del Parque del Este hacia los puentes carreteros, donde está el asentamiento bajo la línea de alta tensión y a la vera del río denominado Virgen de Luján, también hace años en búsqueda de acuerdos para una reubicación.