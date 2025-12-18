Feria de Frutillas en Neuquén: frutas frescas desde $3.500, los precios que no podés dejar pasar este jueves
La feria se realiza este 18 de diciembre en la capital neuquina desde las 14 a las 18 o hasta agotar stock. Los productores ofrecerán, además de frutillas, moras y frambuesas.
Neuquén realiza este jueves otra edición de la Feria de Frutillas. El evento reunirá a productores de la región que ofrecerán frutas frescas a precios muy bajos, una oportunidad única para aprovechar de cara a las fiestas de fin de año -Navidad y Año Nuevo-. Mirá los valores que podrás encontrar.
La nueva edición de la Feria de Frutillas se realizará este jueves en Avenida Argentina e Independencia, frente a la sede central del Banco Provincia del Neuquén. Los interesados podrán acercarse desde las 14 a las 18 o hasta agotar stock.
Desde la organización de la feria informaron que se prevé la participación de 15 productores de frutillas, frambuesas y moras. «El objetivo de la iniciativa es poder acercar fruta fresca, que se cosecha en el día, directo de la chacra al consumidor», recordaron.
Los precios que podrás encontrar en la Feria de Frutillas en Neuquén
Los productores aclararon que podrán adquirir frutillas por cajas de 3kg o kilos individuales, además de bandejas de frambuesas y moras. Además podrán abonar con efectivo y a través de billeteras virtuales como Mercado Pago.
Por otra parte, previo al inicio de la Feria de Frutillas, revelaron cuáles serán los precios que podrán encontrar los consumidores que se acerquen a comprar.
Frutillas de primera calidad:
- Caja de 3 kg: $15.000
- Por kilo: $6.000
Frutillas de segunda calidad:
- Caja de 3 kg: $12.000
- Por kilo: $4.000
Frambuesas y moras frescas:
- 1 kilo: $15.000
- 250 gramos: $4.500
- 200 gramos: $4.000
- 150 gramos: $3.500
