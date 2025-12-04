Neuquén se transforma en la «Capital Navideña»: un diciembre de magia, arte y reencuentro

Neuquén se prepara para vivir una Navidad inolvidable, con brillo, emoción y una agenda de actividades que abraza a toda la comunidad. Por primera vez, la ciudad se viste de fiesta con una propuesta que promete sorteos, magia y celebración. «Buscamos que Neuquén se consolide como un destino elegido en estas fechas tan sentidas”, expresó el intendente, Mariano Gaido.

El jefe comunal presentó este jueves por la mañana la propuesta «Neuquén Capital Navideña», un proyecto que reunió a los principales actores de la ciudad con el objetivo de ofrecer unas fiestas sin igual.

«Representa una gran apuesta, un enorme esfuerzo que desarrollamos en equipo para potenciar el turismo y el comercio local», señaló. La visión es clara: convertir a la capital neuquina en un faro de celebración en la Patagonia.

«Neuquén Capital Navideña»: la agenda para diciembre

Las festividades tendrán su gran comienzo el 8 de diciembre a las 21 horas, con el encendido oficial de luces del arbolito gigante que se levanta majestuoso en el Monumento a San Martín. La noche inaugural se acompañará con la presentación de tres grupos corales que llenarán el aire de melodías festivas.

Días después, el 13 y 14 de diciembre, el parque Jaime de Nevares se convertirá en el escenario de una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores.

La agenda festiva tiene su continuación el 18 de diciembre con el sorteo navideño que organiza la Municipalidad entre los niños de todos los barrios de Neuquén, un momento de ilusión pura.

Además, el intendente invitó a la corrida familiar Navidad Kids del 20 de diciembre. Señaló que será “un momento invaluable para compartir en familia, lejos de celulares y pantallas». Se esperan más de 3.000 chicos y a sus familias «para que vivan la ciudad de una forma activa y divertida”.

La jefa de Gabinete, María «Tana» Pasqualini añadió que “el 21 se vivirá el Pesebre Viviente y el 23 habrá una gran y mágica sorpresa”.

Durante esas jornadas se podrá disfrutar de la presentación de la Misa Criolla y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, junto con una gran feria de productos locales y navideños.

Neuquén prepara una «gran celebración para que llene la ciudad de luz»

El intendente Gaido extendió una calurosa invitación a la comunidad. “Invitamos a todos a sumarse el 8 a la cuenta regresiva y el encendido navideño frente a la Municipalidad, un evento que marca el inicio de esta gran celebración que llena la ciudad de luz”, mencionó.

Manifestó además su deseo de que los vecinos y visitantes disfruten de los paseos costeros, de las propuestas de los emprendedores y de cada una de las actividades pensadas para que la ciudad brille y se colme de alegría. Desde la Municipalidad apuestan a seguir el camino del crecimiento y lograr posicionar a Neuquén en el corazón de cada familia durante la Navidad.

“Tal como sucede en las grandes capitales del mundo, tendremos una nutrida agenda que incluye actividades culturales, donde se destaca la participación de nuestra Orquesta Sinfónica, y además hay propuestas deportivas, culturales y recreativas diseñadas para el disfrute de toda la familia”, agregó.

Pasqualin resaltó: “Tenemos un equipo en la Municipalidad a disposición para que los comercios que lo soliciten reciban asesoramiento profesional para preparar sus vidrieras de la mejor manera”.

El jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén, Juan Luis Ousset, elogió la iniciativa: “Vuelve a poner a la ciudad de Neuquén un escalón más arriba”. Remarcó el orgullo de que la capital sea vista como “mucho más que Vaca Muerta”, para posicionarse cada vez mejor en materia turística. “La gente nos elige”, destacó.

Ousset subrayó el valor del trabajo articulado y la cooperación interinstitucional. “En ningún otro lugar del país existe esta expectativa por concretar ideas nuevas y transformadoras. La ciudad de Neuquén es diferente y hoy goza de un posicionamiento como la capital más importante del país”, enfatizó.

Aseguró que la provincia mantendrá el acompañamiento a estas iniciativas “para consolidar los logros que ya se hicieron y las ideas que están por venir”.

Por su parte, Marlene Velásquez, presidenta de la Fundación BPN, destacó que la capital neuquina “es la ciudad más importante de la Patagonia”. Expresó su agradecimiento al intendente por convocar a la Fundación, indicando: “Nos sentimos orgullosos de que este gobierno impulse a la Sinfónica Provincial, y vamos a acompañar con entusiasmo esta iniciativa que llena de cultura la ciudad».

El concejal Sergio Marino valoró las “nuevas ideas” que surgen del gabinete de Gaido. “La palabra Navidad representa el nacimiento de las nuevas ideas, de nuevos sueños, y es así como la Municipalidad de Neuquén siempre gesta algo nuevo que está por nacer y florecer”.

Señaló la trascendental presencia de instituciones deportivas y religiosas en el evento. “Todas las iglesias, todas las instituciones religiosas, estarán involucradas en esta celebración. Este es el puntapié inicial de algo grande que comienza y nos une a todos”, puntualizó.

Premios comunitarios y una apuesta por el comercio en Neuquén

El presidente de Calf, Marcelo Severini, anunció que la cooperativa eléctrica asume el compromiso de embellecer la ciudad con su aporte. Además, sostuvo que se entregará un premio a los barrios que vistan sus calles con la temática navideña y a los comercios que consigan la mejor vidriera, ofreciendo un incentivo singular. “

Aquel comercio que resulte ganador recibirá, como apoyo a la sostenibilidad, un kit de paneles solares de forma gratuita”, anunció con optimismo. Severini afirmó que “la disposición de Calf para acompañar esta iniciativa es absoluta».

«Vamos a trabajar sobre las calles comerciales del oeste y dedicaremos todo nuestro esfuerzo. Queremos que este sea el puntapié para que el próximo año podamos iniciar este proceso festivo antes e intervenir la ciudad, ya que debemos seguir apostando a esa gran industria que es el turismo”, remarcó.

Octavio Ramírez, integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica del Neuquén (AEHGN), contó que desde la institución participarán activamente con una semana completa de platos navideños, algunos con descuentos atractivos y otros con beneficios adicionales, como un regalo.

La hotelería también se suma con descuentos durante los fines de semana de las Fiestas. “Vamos a esforzarnos para que Neuquén siga el camino del éxito, como lo hizo con la Fiesta de la Confluencia, vamos a ir con decisión para adelante”, alentó el empresario.

En el mismo tono, Dante Scantamburlo de Pinturería Dante y Juan Celli de CrediGuía, remarcaron la importancia que tiene esta iniciativa, Capital Navideña, para el impulso del comercio en la ciudad de Neuquén. Ambos destacaron la relevancia de esta colaboración para dinamizar las ventas navideñas en un momento clave para los comerciantes locales.

Cierre de gala con la Misa Criolla en Neuquén

Naldo Labrín, compositor, adelantó que el sábado 13 de diciembre a las 21.30, en el Parque Jaime de Nevares, “vamos a ofrecer un homenaje al gran Marcelo Berbel y realizaremos la Misa Criolla de forma conjunta, una obra emblemática que forma parte del sentimiento popular. Cada persona la vive de una forma muy personal, y siempre que la interpretamos se genera un momento realmente especial y conmovedor”.

Labrín concluyó que la propuesta “tiene mucho que ver con el espíritu que impulsa el Municipio: la invitación es a pensar la Navidad como un tiempo de encuentro, de emoción, de profundo sentido; un momento para experimentar la pertenencia a la familia y a las cosas más lindas que tenemos a nuestro alcance”.

El broche de oro del evento estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, que acompaña con su talento la Misa Criolla.