Municipales

Fotomultas en Neuquén: los valores actualizados de diciembre 2025, ¿cuáles son las infracciones más caras?

La Municipalidad de Neuquén actualizó las tarifas de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital.

Redacción

Por Redacción

Fotomultas en Neuquén (foto Cecilia Maletti)

La Municipalidad de Neuquén actualizó en su sitio web los valores de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital. Mirá cuánto cuesta una multa y cuáles son las infracciones más caras.

El sistema de fotomultas en Neuquén capta a los usuarios y les realiza una infracción en las siguientes ocasiones: cruzar en rojo, girar a la izquierda en lugares prohibidos, estacionar en doble fila, utilizar el celular mientras manejan, invadir la senda peatonal y circular sin el cinturón de seguridad.

Fotomultas en Neuquén Foto: Florencia Salto

Según lo explicado por el Ejecutivo, las faltas se calculan sobre Unidades Fijas (UF) y cada una tiene el valor de un litro de nafta súper. Las infracciones tienen un mínimo y un máximo de UF, es decir que para el mismo hecho, dependiendo la gravedad o repetición, la sanción puede crecer hasta 10 veces.

Fotomultas en Neuquén: cuánto cuestan y las infracciones más caras  

De acuerdo al esquema que informó el municipio de Neuquén, las tarifas actualizadas quedaron así:

InfracciónMínimo (UF y $)Máximo (UF y $)Pago Voluntario ($)
Semáforo en Rojo200 UF mín. ($296.000)1500 UF máx. ($2.220.000)$148.000
Invasión Senda Peatonal100 UF mín. ($148.000)200 UF mín. ($296.000)$74.000
Giro Indebido100 UF mín. ($148.000)300 UF máx. ($444.000)$74.000
Circular sin Cinturón de Seguridad50 UF mín. ($74.000)500 UF máx. ($740.000)$37.000
Utilizar el Celular mientras se Maneja100 UF mín. ($148.000)500 UF máx. ($740.000)$74.000
Estacionar en Doble Fila50 UF mín. ($74.000)500 UF máx. ($740.000)$37.000

De acuerdo a este esquema, la infracción más cara es el de cruzar sin respetar el semáforo en rojo que tiene un mínimo de $296.000 y un máximo de $2.220.000.


