Fotomultas en Neuquén: los valores actualizados de diciembre 2025, ¿cuáles son las infracciones más caras?
La Municipalidad de Neuquén actualizó en su sitio web los valores de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital. Mirá cuánto cuesta una multa y cuáles son las infracciones más caras.
El sistema de fotomultas en Neuquén capta a los usuarios y les realiza una infracción en las siguientes ocasiones: cruzar en rojo, girar a la izquierda en lugares prohibidos, estacionar en doble fila, utilizar el celular mientras manejan, invadir la senda peatonal y circular sin el cinturón de seguridad.
Según lo explicado por el Ejecutivo, las faltas se calculan sobre Unidades Fijas (UF) y cada una tiene el valor de un litro de nafta súper. Las infracciones tienen un mínimo y un máximo de UF, es decir que para el mismo hecho, dependiendo la gravedad o repetición, la sanción puede crecer hasta 10 veces.
Fotomultas en Neuquén: cuánto cuestan y las infracciones más caras
De acuerdo al esquema que informó el municipio de Neuquén, las tarifas actualizadas quedaron así:
|Infracción
|Mínimo (UF y $)
|Máximo (UF y $)
|Pago Voluntario ($)
|Semáforo en Rojo
|200 UF mín. ($296.000)
|1500 UF máx. ($2.220.000)
|$148.000
|Invasión Senda Peatonal
|100 UF mín. ($148.000)
|200 UF mín. ($296.000)
|$74.000
|Giro Indebido
|100 UF mín. ($148.000)
|300 UF máx. ($444.000)
|$74.000
|Circular sin Cinturón de Seguridad
|50 UF mín. ($74.000)
|500 UF máx. ($740.000)
|$37.000
|Utilizar el Celular mientras se Maneja
|100 UF mín. ($148.000)
|500 UF máx. ($740.000)
|$74.000
|Estacionar en Doble Fila
|50 UF mín. ($74.000)
|500 UF máx. ($740.000)
|$37.000
De acuerdo a este esquema, la infracción más cara es el de cruzar sin respetar el semáforo en rojo que tiene un mínimo de $296.000 y un máximo de $2.220.000.
