Neuquén ya tiene fecha para el inicio de clases 2026: qué pasa en Río Negro y el resto del país

De cara a lo que será el ciclo lectivo 2026 en Argentina, se conocieron algunas definiciones sobre el inicio de clases. A nivel nacional, se espera que comiencen a fines de febrero. Neuquén ya confirmó el día clave. Acá los detalles.

El miércoles 25 de febrero de 2026 fue la fecha establecida para el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Neuquén. La confirmación provino de Glenda Temi, subsecretaria de Políticas Educativas, en declaraciones a Universidad CALF.

La fecha neuquina se presentó este jueves ante el Consejo Federal de Educación, en consonancia con el objetivo nacional de asegurar al menos 190 días de clases durante el calendario escolar 2026.

¿Qué día empiezan las clases en el resto del país?: las definiciones para el ciclo lectivo 2026

A nivel país, si bien el Consejo Federal de Educación aún no publicó el calendario completo para todas las jurisdicciones, la tendencia general apunta a que las actividades educativas comiencen el lunes 23 de febrero o, en su defecto, el lunes 2 de marzo de 2026.

Para los niveles Inicial y Primario, el inicio tentativo en gran parte del país se proyecta para el martes 24 de febrero de 2026. Por su parte, los estudiantes del nivel Secundario iniciarían sus clases el jueves 5 de marzo del mismo año.

En el caso de Río Negro, no se ha oficializado aún una fecha específica para el comienzo del ciclo lectivo 2026. Se prevé que el calendario provincial se alinee con las definiciones nacionales y los objetivos de días de clases.