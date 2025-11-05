¿Hasta cuándo habrá clases en Neuquén y Río Negro?: provincia por provincia, el día que finaliza el ciclo lectivo 2025

Qué se sabe hasta ahora sobre la atención al público en ambas provincias.

Neuquén y Río Negro, junto con la mayoría de las provincias argentinas, concluirán el ciclo lectivo 2025 tan solo una semana antes de la Navidad. La fecha fue establecida en los calendarios escolares que cada jurisdicción adaptó para asegurar el cumplimiento de las 190 jornadas de clases obligatorias, tal como lo dispuso el Consejo Federal de Educación.

La planificación de estos cronogramas consideró los feriados nacionales y locales, además de las semanas de receso invernal, con el fin de garantizar un cierre organizado del año académico. El objetivo principal fue cumplir con el piso de días de cursada establecido a nivel nacional para el sistema educativo.

Con el tramo final del año escolar en marcha, los establecimientos educativos de la región ya comienzan a organizar los procesos de evaluación, los actos de colación y las actividades de despedida, marcando la culminación de un ciclo para miles de estudiantes.

El calendario escolar provincia por provincia: cuándo terminan las clases en Neuquén, Río Negro y el resto del país

Además de Neuquén y Río Negro, el viernes 19 de diciembre será la fecha de cierre para una extensa lista de distritos. Estos incluyen Chubut, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En otros puntos del país, los cronogramas presentan variaciones. Catamarca, Jujuy y Santa Fe finalizarán sus actividades el viernes 12 de diciembre.

Por su parte, Santa Cruz hará lo propio el jueves 18 de diciembre.

Un grupo de provincias, conformado por Buenos Aires, Misiones y Salta, extenderá las clases hasta el lunes 22 de diciembre, mientras que La Pampa tendrá el cierre más tardío, fijado para el viernes 26 de diciembre.

La confirmación de estas fechas permite a los establecimientos educativos y a las familias organizar el cierre del año escolar, con el conteo regresivo hacia las esperadas vacaciones de verano ya en marcha.