No alcanzó a frenar y terminó hundido junto a su auto en un río de Chubut

Un insólito momento ocurrió en una localidad de Chubut cuando un hombre y su auto tuvieron que ser rescatados tras caer a un río por personal de bomberos. Según comunicaron medios locales el hecho ocurrió el lunes a la madrugada, pero las imágenes del momento comenzaron a viralizarse en las últimas horas.

Un hombre oriundo de Río Mayo, Chubut, tuvo que ser rescatado el lunes a la madrugada por personal de Bomberos Voluntarios tras caer a un río. Según se logró conocer, se encontraba transitando por una zona denominada Playa Bonita y por razones que se desconocen, terminó hundido junto a su auto en un río.

La principal hipótesis fue que tuvo algún desperfecto mecánico y no alcanzó a frenar a tiempo, pero también se indicó que una posibilidad es que no haya visto el río por la falta de luz en el lugar. Lo que sí lograron confirmar es que no hubo que lamentar heridos en el lugar.

Foto: Municipalidad De Río Mayo

Para poder rescatar al hombre y al Renault, una dotación de bomberos tuvo que arribar para con una grúa poder extraerlo del agua. Cuando llegaron el hombre se encontraba en el techo de su auto ya que había alcanzado a salir por una de las ventanas.