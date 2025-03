«No había infraestructura que aguante», dijo Patricia Bullrich sobre el temporal de Bahía Blanca

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre la situación en Bahía Blanca y se refirió a los dichos que apuntaban a que el desastre que el temporal dejó en la ciudad, fue por la falta de obras y aseguró: «No había infraestructura que aguante».

En su primer visita a Bahía Blanca, horas después de que se desatara el fuerte temporal que dejó la ciudad en ruinas, Patricia Bullrich recibió un sinfín de críticas y reclamos por parte de los vecinos que aseguraban que la situación hubiese sido diferente, si el Gobierno ponía en marchas las debidas obras. Si bien en el momento, la ministra no respondió, este lunes en una entrevista exclusiva a Infobae decidió finalmente hablar al respecto.

Durante el reportaje, la ministra de Seguridad sostuvo que aún no es «momento para hablar sobre responsabilidades», pero coincidió en que «toda la Argentina tiene una situación muy compleja de años de desinversión».

De igual manera resaltó que lo sucedido en Bahía Blanca fue algo inaudito y para el cual la ciudad no estaba preparada porque nunca se registraron tormentas de este tipo.

«300 milímetros en 8 horas en una ciudad que tiene 190 milímetros años es complicado. No hay infraestructura que aguante», dijo y agregó: «Es un fenómeno climático de lluvia que rompe todo y además eso hace que todos los arroyos superen su capacidad y colapsen. El agua no fue solo por la lluvia, sino también por los desbordes».

Patricia Bullrich sobre el temporal y su visita a Bahía Blanca

La ministra de Seguridad recordó su primer visita a Bahía Blanca, el viernes pasado, y comentó que hizo un recorrido por la zona afectada en un camión donde pudo ver el «aplastamiento de los autos y los puentes colapsados».

Detalló que las áreas más complicadas fueron Cerri y White que en tan solo 20 minutos quedaron debajo del agua. «White se inundó y Cerri tuvo velocidades de viento y agua que se llevaron todo», contó y reiteró: «Frente a esto no hay infraestructura que aguante, ni acá ni en New Orleans».

Sobre las obras que se habían anunciado para la ciudad y nunca se pusieron en marcha, Bullrich aseguró que estas eran para asegurar el consumo de agua y aclaró que distinto a lo que creían, no tenía relación con la creación de pluviales u obras que ayuden a la circulación del agua durante intensas lluvias.

«El problema que tiene Bahía es de sequía y es de baja cantidad para el consumo, llueve 190 milímetros año. La inundación no era el problema de Bahía Blanca. Las obras que se anunciaron y no se hicieron era para que la gente tenga agua para consumir, no para evitar inundaciones», informó.

Por último se refirió al fuerte temporal e informó que el alerta llegó primero como naranja, pero luego la misma se convirtió en roja. Sin embargo indicó que para cuando cambió la advertencia, ya habían caído 200 milímetros de agua por lo tanto los vecinos no tuvieron tiempo para prepararse.

Tras esto reveló que el objetivo es poder construir un sistema para prever a futuro nuevos fenómenos climáticos. «En este momento estamos tratando de construir con las telefónicas un mecanismos de aviso para que le llegue el mensaje directo al celular. Inclusive el alerta por el calor», agregó.