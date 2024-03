No habrá servicio de comedor en las escuelas de Río Negro hasta abril

No habilitarán los comedores escolares hasta abril. Foto: archivo

Las escuelas de jornada extendida no podrán brindar el servicio de comedor a los estudiantes hasta abril. Así lo anunció la ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos, a los consejeros escolares.

«Hasta después de Semana Santa, las autoridades advirtieron que no habrá insumos para los comedores de las escuelas. Sí está garantizada la copa de leche que se ofrece como desayuno o merienda«, detalló Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche.

Durante 2023, 167.770 niños y adolescentes accedieron al desayuno o merienda en las escuelas rionegrinas; mientras que 33.541 estudiantes recibieron el servicio de almuerzo. A pocos días del inicio del ciclo lectivo, anunciaron que los comedores estarán habilitados recién en un mes.

«Según dijeron desde Provincia, esos fondos estaban garantizados por Nación, pero como Nación no los envió, no tienen manera de comprometerse a mandar los insumos. Hay licitaciones de por medio y, en febrero nos habían dicho que ya estaban listas», dijo la dirigente gremial e insistió: «Nos garantizaron que el tema comedores y transporte estaba ordenado y listo. Resulta que no era tan así«.

El delegado del Consejo Escolar Zona Andina, Santiago Velazquez, confirmó una «demora» en la firma del contrato con algunas empresas proveedoras de alimentos. «Para evitar que en algunas escuelas el comedor arrancara antes y en otras, despues, Educación decidió asegurar el normal funcionamiento después del fin de semana largo y para todos los establecimientos educativos«, argumentó.

El funcionario señaló que «es un año complicado» y advirtió que «muchas empresas no estaban interesadas en participar de la licitación por una cuestión de precios. Costó llegar a acuerdos con los grandes empresarios para mantener los costos durante el primer semestre. Por otro lado, la situación financiera de la provincia es de público conocimiento. Eso demoró la solución».

Unter se sumó al reclamo de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de Nación el último jueves, a raíz del cierre de varios programas sociales. «Resulta que bajan todos los programas de asistencia a familias. Todas esas familias que tenían garantizado un plato de comida al día hoy ya no lo tienen. Tampoco tienen garantizada la comida en sus hogares. Tienen trabajo -si es que lo tienen- precarizado», fustigó.

Recalcó que, durante las movilizaciones en el marco del paro docente el próximo lunes y martes, la primera consigna del reclamo será para los comedores escolares. «Es de una crueldad absoluta. El gobierno provincial en seguida responsabilizó a Nación, pero lo cierto es que tampoco tiene la capacidad de resolver el problema. El panorama es incierto», señaló Lizaso.