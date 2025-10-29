«No respiraba»: el dramático rescate de un bebé al que dos policías de Roca le salvaron la vida

Momentos de desesperación se vivieron en la noche del lunes en la comisaría 31 de Roca, cuando una joven madre llegó con su bebé de apenas cinco semanas que no reaccionaba. Según informaron fuentes policiales, el pequeño se había ahogado mientras tomaba el pecho y no respiraba. Por fortuna, la rápida acción de los uniformados fue fundamental para salvarle la vida.

Eran alrededor de las 22:40 cuando la desesperada madre se presentó en la unidad junto a su hijo, pidiendo ayuda. De inmediato, el oficial subinspector Sebastián Marino y la sargento Julieta Sandoval intervinieron para asistirla y trasladarla de urgencia en un móvil policial hacia la base del SIARME, ubicada en la esquina de Nicaragua y Posadas.

Maniobras que salvaron una vida

Durante el trayecto, el bebé permanecía inconsciente, por lo que la sargento aplicó la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes, una técnica de primeros auxilios que permite liberar las vías respiratorias cuando una persona —o en este caso un bebé— se está asfixiando por obstrucción con leche u otro cuerpo extraño.

La maniobra de Heimlich consiste, en el caso de bebés, en colocar al menor boca abajo sobre el antebrazo, sosteniendo su cabeza, y aplicar suaves golpes entre los omóplatos para despejar las vías respiratorias. En este caso, la rápida y correcta ejecución permitió que el bebé recuperara los signos vitales antes de llegar al centro de emergencias.

El bebé se recuperó y está fuera de peligro

Al llegar a la base del SIARME, los médicos recibieron al bebé consciente y con buena respuesta respiratoria. La doctora de guardia confirmó que el lactante ya se encontraba en buen estado de salud gracias a la maniobra realizada por la sargento Sandoval.

Desde la Unidad Regional Segunda de la Policía de Río Negro destacaron la intervención del personal de la comisaría 31, que actuó con rapidez y profesionalismo en una situación límite. «Cada segundo contaba, y la intervención inmediata fue clave para salvar la vida del bebé», remarcaron.