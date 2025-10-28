Córdoba amaneció blanca en plena primavera: las impactantes imágenes de La Cumbrecita bajo la nieve

Un sorpresivo manto blanco cubrió las sierras de Córdoba este martes. La Cumbrecita y las Altas Cumbres amanecieron nevadas en plena primavera, luego del ingreso de una masa de aire polar que provocó lluvias, aguanieve y un marcado descenso térmico en toda la provincia.

❄️ Nevada en La Cumbrecita – Córdoba pic.twitter.com/F1OlYf9MF9 — Cristian Geo (@CristianGeo7) October 28, 2025

En pleno calendario primaveral, las postales de techos, árboles y senderos cubiertos de blanco devolvieron un paisaje más propio del invierno que del final de octubre. La Cumbrecita, en el valle de Calamuchita, fue uno de los puntos donde el fenómeno se hizo sentir con mayor intensidad: desde temprano, los vecinos compartieron imágenes en redes sociales que mostraban la localidad completamente nevada, informó Infobae.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes fue el día más frío de la semana. En la capital provincial, la mínima descendió a los 5 °C y la máxima apenas llegó a los 11 °C. En zonas altas de Punilla, Traslasierra y Calamuchita, los pronósticos ya advertían sobre una probabilidad de entre el 30% y el 50% de nevadas, que finalmente se concretaron.

Foto: gentileza.

El técnico en meteorología Rafael Di Marco, conocido como Meteorafa, explicó que el episodio fue consecuencia directa del ingreso de aire polar acompañado por vientos fríos y humedad elevada. «Córdoba tendrá tres días más sin sol», anticipó, al tiempo que advirtió sobre posibles heladas en áreas rurales y serranas.

En pleno calendario primaveral, una ola polar cubrió de nieve las sierras cordobesas

El contraste térmico fue notorio: apenas dos días antes, el termómetro en la ciudad de Córdoba había marcado 27 grados. El cambio abrupto transformó por completo el paisaje y sorprendió a residentes y turistas.

La última nevada registrada en la provincia durante un mes de octubre había ocurrido en 2015, por lo que el fenómeno de esta semana fue calificado como «excepcional» por meteorólogos locales.



Foto: gentileza.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, mostrando caminos húmedos, vehículos cubiertos por una fina capa de nieve y un silencio blanco que dominó las sierras. Sin gran movimiento turístico por tratarse de temporada baja, la nieve se convirtió en protagonista de una jornada atípica y encantadora.

Las previsiones indican que el clima comenzará a mejorar hacia el jueves, con el regreso del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, que podrían superar los 20 grados hacia el fin de semana. Sin embargo, los especialistas advirtieron que noviembre podría traer nuevos descensos térmicos.