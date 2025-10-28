Un fuerte choque en Roca complicó el tránsito en un acceso a la Ruta 22: una motociclista fue hospitalizada

Un fuerte choque ocurrió este martes a la noche en General Roca. Por el siniestro, una mujer a bordo de una motocicleta fue hospitalizada. Además, la Policía restringió el tránsito en un acceso a la Ruta 22 por el operativo.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través del relato de testigos, el hecho ocurrió cerca de las 21 sobre la Avenida San Juan, a la altura del supermercado Chango Más, cerca de la Ruta 22.

Allí, por circunstancias que están en materia de investigación, colisionaron un Chevrolet Corsa y una motocicleta 110 cc.

Una mujer hospitalizada y restricción al tránsito en un acceso de la Ruta 22

Por el incidente vial, la mujer a bordo de la motocicleta resultó con heridas y tuvo que ser trasladada al hospital Francisco López Lima. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

Asimismo, por el operativo que se montó en el lugar, las autoridades de Tránsito cortaron el acceso a la Ruta 22 y desviaron momentáneamente la circulación.