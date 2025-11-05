Nuevas autoridades en el Instituto Balseiro de Bariloche: Sosa y Kuperman asumen como vicedirectores

El físico Marcelo Kuperman renovó su mandato como vicedirector de Ciencias y el ingeniero Rubén Sosa asumió como vicedirector de Ingeniería del Instituto Balseiro. Foto gentileza.

Luego de un proceso de elecciones internas entre los distintos claustros del Instituto Balseiro de Bariloche, se definieron las nuevas autoridades para los cargos de vicedirectores. El doctor en Física Marcelo Kuperman fue reelecto en el Área Ciencias, mientras que el magíster en Ingeniería Rubén Sosa asumió por primera vez como vicedirector de Ingeniería. Los mandatos, iniciados el 1 de noviembre, se extenderán hasta 2028 y ambos profesionales acompañarán en la dirección de la institución a la ingeniera nuclear Graciela Bertolino.

Instituto Balseiro de Bariloche: cómo fue el proceso de votación de los vicedirectores

El proceso incluyó dos rondas de votación y una presentación de propuestas de gestión ante la comunidad académica. Los resultados, luego ratificados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), determinaron la continuidad de Kuperman y la designación de Sosa para los próximos tres años.

Los vicedirectores del Balseiro tienen como función principal colaborar con la Dirección en la coordinación académica del Instituto, además de supervisar el ingreso de nuevos estudiantes que reciben becas completas de la CNEA para cursar sus estudios en Bariloche.

Rubén Sosa, nuevo vicedirector de Ingeniería del Instituto Balseiro

El ingeniero Rubén Sosa, graduado del Balseiro en Ingeniería Mecánica y Maestría en Ingeniería, será responsable de coordinar las tres carreras de grado del área —Ingeniería Nuclear, Mecánica y en Telecomunicaciones— y los posgrados CEATEN, la Maestría en Ingeniería y los Doctorados en Ingeniería Nuclear y Ciencias de la Ingeniería.

Sosa se desempeñó como director de la carrera de Ingeniería Mecánica entre 2022 y 2025, y obtuvo el 54,6% de los votos en la elección. Con una amplia trayectoria docente, dictó clases en el ITBA, la UTN Bariloche y el propio Instituto Balseiro, donde también integró el Consejo Académico.

En el ámbito profesional, trabajó en diseño mecánico, análisis de vibraciones y desarrollo de sistemas para turbinas de gas. En la CNEA, colaboró en proyectos emblemáticos como el CAREM y el RA-10, y desde 2020 se desempeña también como consultor independiente. Actualmente realiza un doctorado en ingeniería sobre erosión de acero inoxidable por impacto de microesferas en agua.

Marcelo Kuperman reelegido en el área de Ciencias del Instituto Balseiro

Por su parte, el físico Marcelo Kuperman continuará al frente del Área Ciencias, donde coordinará la carrera de Licenciatura en Física y los posgrados Maestría en Ciencias Físicas, Maestría en Física Médica, Doctorado en Física, Doctorado en Investigaciones Interdisciplinarias vinculadas a la Salud y la Especialización en Física Médica Clínica.

Kuperman es licenciado y doctor en Física por el Instituto Balseiro y docente desde hace más de dos décadas. Investigador del CONICET y la CNEA, ha desarrollado una extensa trayectoria en física de sistemas complejos y aplicaciones interdisciplinarias, con más de 80 publicaciones científicas y participación en conferencias internacionales. Entre 2010 y 2014 fue asesor de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Sabin en temas de epidemiología matemática.

Fue reelecto con el 30,4% de los votos emitidos en su área, tras un primer mandato iniciado en 2022. Además de su actividad académica y de investigación, ha desempeñado diversos cargos de gestión y coordinación en la Maestría en Ciencias Físicas y en divisiones del Departamento de Altas Energías y Sistemas Complejos.

Instituto Balseiro: formación científica con sello patagónico

El Instituto Balseiro, dependiente de la CNEA y la UNCUYO, se consolidó en las últimas décadas como un polo de formación científica y tecnológica de referencia internacional. Desde su sede en el Centro Atómico Bariloche, forma profesionales en física e ingeniería con una particularidad que lo distingue: todos los estudiantes cursan con becas completas.

Con las nuevas designaciones, la institución refuerza su estructura de conducción y consolida una línea de gestión enfocada en la excelencia académica, la investigación aplicada y el vínculo permanente con el sistema científico y tecnológico argentino.