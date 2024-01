Nuevo boliche en el centro de Cipolletti: cómo se llama y cuándo es la apertura

Un nuevo boliche abrirá sus puertas en el centro de Cipolletti pese a las reiteradas quejas de los vecinos lindantes. Se trata de Broxstar, un local bailable ubicado en la calle España. Su pre inauguración fue el viernes pasado, allí se realizaron los estudios correspondientes para la habilitación, además de presentar formalmente el boliche a los jóvenes de la ciudad. DIARIO RÍO NEGRO te cuenta todos los detalles.

Algunos meses atrás, la posible apertura de uno nuevo local bailable en el centro de Cipolletti generó disgustos en los vecinos. Hoy el nuevo boliche de la ciudad cuenta con todas las habilitaciones para abrir sus puertas. El nombre será Broxstar, fue pensado para un público mayor a los 30 años y estará ubicado en la calle España, entre Roca y San Martín.

El pasado viernes 13 de enero los dueños de Broxstar (propietarios también de KPLA) realizaron una pre inauguración para dar a conocer la marca y a la vez realizar una prueba piloto del funcionamiento del local.

Según adelantó a DIARIO RÍO NEGRO uno de sus dueños, Sergio, están planteando la apertura para mediados de febrero. «Quedan algunos detalles pendientes, por eso realizamos la apertura, para ver que habia que mejorar».

El local nocturno estará ubicado más precisamente en la calle España 156. En el local, antes funcionaba «La comercial», ahora fue alquilado por el grupo GIO S.A, propietarios de KPLA y La Terraza.

Boliche en el centro de cipolletti: qué dijeron los dueños sobre la polémica con los vecinos

Sobre la polémica que generó la apertura de este local bailable por el malestar de los vecinos que no quería ruidos molestos, Sergio dijo: «entendemos la postura de los vecinos, pero contamos con las habilitaciones. Así que esperamos que en la inauguración salga todo bien».

Desde el municipio explicaron que dentro de los papeles que se presentaron para conseguir la habilitación del local para funcionar como boliche hay un estudio acústico que brinda recomendaciones y correcciones que debe cumplimentar el comercio. Este estudio fue realizado por un ingeniero en sonido que aseguró que los decibeles del sonido no superaban los permitidos.

Otro de los requisitos que tuvieron que cumplir fue la realización de un estudio de impacto ambiental, un estudio de estructura aérea y la memoria técnica descriptiva aprobada por bomberos.

En cuanto a la posible conexión que existiría entre KPLA y Broxstar, tanto los dueños como el municipio manifestaron que esto no es real y que cada local funciona de forma autónoma.

“Primero porque Bomberos no lo aprueba y segundo, porque requeriría otras solicitudes más complejas. Hay una puerta que es para los empleados, no es para los clientes. No está autorizada la actividad entre los dos espacios, estamos atentos a las denuncias”, aseguró en diálogo con LU19.