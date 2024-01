Polémica por un nuevo boliche en el centro de Cipolletti: tras meses de espera, habilitaron su apertura

Algunos meses atras, la posible apertura de uno nuevo local bailable en el centro de la ciudad generó disgustos en los vecinos, quienes no quieren perder la tranquilidad de sus hogares ni soportar los disturbios que se generan en las cercanías de este tipo de locales. Esta semana se conoció que finalmente se otorgó la habilitación para abrir sus puertas al nuevo boliche. ¿Quiénes son los dueños y dónde estará ubicado?

Fue el titular del área de Comercio Municipal, Diego Zúñiga, quien confirmó que un nuevo local bailable se instalaría en la ciudad. El boliche estará ubicado en la calle España y cuenta con una «habilitación provisoria de 90 días a modo de prueba. Hasta ahora cumplieron con todos los requisitos y documentación solicitada».

El local nocturno estará ubicado más precisamente en la calle España 156. En el local, antes funcionaba «La comercial», ahora fue alquilado por el grupo GIO S.A, propietarios de KPLA y La Terraza.

El director de Comercio aclaró que se trata de un mismo dueño pero cada local tiene su propio ingreso y no estarán conectados por dentro. “Primero porque bomberos no lo aprueba y segundo porque requeriría otras solicitudes más complejas. Hay una puerta que es para los empleados, no es para los clientes. No está autorizada la actividad entre los dos espacios, estamos atentos a las denuncias”, aseguró en diálogo con LU19.

Sobre el reclamo de los vecinos por ruidos molestos, Zúñiga remarcó que dentro de los papeles que se presentaron hay un estudio acústico que brinda recomendaciones y correcciones que debe cumplimentar el comercio.

El código de comercio establece que “los locales bailables deben poseer la infraestructura necesaria de acústicas determinadas por un técnico, para que los niveles sonoros que se perciban fuera del local no sean iguales o mayores a los 8 decibeles”. Esto significa que para que el código se cumpla no se deberá escuchar ningún ruido fuera de las instalaciones, ya que según la escala 10 decibeles equivalen a una conversación tranquila.

“Nosotros venimos haciendo un acompañamiento a los vecinos. Ayer, pasada la medianoche, hicimos mediciones en el domicilio de los vecinos lindantes al local, con el objetivo de tener el nivel de fondo del ruido y en caso de haber tenido denuncias acompañar a los vecinos”, relató Zúñiga.

Otro de los requisitos que tuvieron que cumplir fue la realización de un estudio de impacto ambiental, un estudio de estructura aérea y la memoria técnica descriptiva aprobada por bomberos.

Nuevo boliche en Cipolletti: Qué dice el reclamo de los vecinos en la zona

“Vemos con profunda preocupación la instalación de una confitería, pub bailable, salón de eventos, y espectáculos. Esto surge fundamentalmente en que dicho emprendimiento comercial podría perturbar el normal descanso, la convivencia y la tranquilidad pública de todos los vecinos lindantes, mediante ruidos provenientes de volúmenes elevados de música y otros como vibraciones y/o daños similares”, describieron los vecinos en la nota que presentaron al municipio meses atras.

Además plantearon que están en disconformidad con el aumento del movimiento nocturno en ese sector ya que «genera ruidos molestos, y a veces las personas realizan sus necesidades fisiológicas en plena vía pública o en las puertas de las casas«, dijeron.

Aseguraron que «frecuentemente ocasionan daños en propiedades particulares y comerciales, vehículos y personas”.