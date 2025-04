Nuevo capitulo entre CALF y Cerámica Neuquén: La «solución» que ofrece la Cooperativa y un rechazo anticipado de los ceramistas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) emitió un comunicado este martes sosteniendo que «no actúa en contra de nadie», en referencia al reclamo de los trabajadores de la Cerámica Neuquén, quienes denuncian que el organismo no accede a un plan de pagos (propuesto por ellos) para cancelar las deudas en las facturas de luz. En este contexto, CALF ofreció «una solución», pero los ceramistas rechazaron la sugerencia.

«CALF no actúa en contra de nadie, sino que trabaja a favor de mantener sus cuentas saneadas y en orden, por lo que se hace insostenible seguir brindando el servicio a una fábrica que le adeuda más de 270 millones de pesos y que a la fecha no presentó un plan de pago viable», expresaron desde la Cooperativa.

CALF no restablecerá la luz en la fábrica hasta que no haya «un pago concreto»

En este sentido, CALF afirmó que está «abierto al diálogo», pero con «una condición inalterable» que es «no subvencionar con sus recursos a una empresa privada».

Seguidamente, señalaron que: «Miles de asociados y usuarios del servicio eléctrico cumplen en tiempo y forma con el pago de sus consumos y sería inequitativo para con ellos otorgarles un beneficio del que otros no gozan».

CALF afirmó que está «abierto al diálogo». Foto: archivo Matías Subat.

En este panorama, la solución que propusieron fue que la cerámica «gestione un aval o financiamiento externo, el cual garantice el cumplimiento de los pagos».

«CALF no restablecerá el suministro eléctrico hasta que no se realice un pago concreto y no está bajo sus atribuciones otorgarles a los ceramistas una tarifa diferencial dado que tal medida debe ser tramitada ante organismos superiores», agregaron.

Ceramistas darán una conferencia este miércoles en la Legislatura de Neuquén

Por su parte, desde Cerámica Neuquén adelantaron que rechazarán la propuesta y brindarán mayores detalles en la conferencia de prensa que realizarán este miércoles, a partir de las 9, en la Legislatura. Serán acompañados por obreros de Zanon y Stefani.

«El oficialismo se dispone a votar un régimen con todo tipo de beneficios para los empresarios, que van desde exenciones de impuestos, facilidades para acceder a créditos baratos, preferencia en las licitaciones, subsidios a la luz, el gas, el agua y las comunicaciones, y hasta acceso a tierras públicas», señalaron en referencia al RIGI.

«Mientras otorgan beneficios a los empresarios, las gestiones obreras sufren tarifazos impagables que hoy amenazan la continuidad de las tres fábricas ceramistas«, denunciaron.