Nuevo intento de estafa virtual en Neuquén relacionado al EPAS: cómo operan y qué hacer si te contactan

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtió por un nuevo intento de estafas virtuales a sus usuarios. El organismo detectó maniobras fraudulentas y emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes.

Según precisaron desde la entidad que depende del ministerio de Infraestructura, localizaron intentos de estafas a través de mensajes de WhatsApp por sujetos que simulan ser de la empresa.

«La intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago», precisaron.

En este sentido, mencionaron que ya se registraron casos en distintas localidades, aunque no se informó si hubo alguna víctima.

Las cosas a tener en cuenta para no caer en una estafa relacionada al EPAS

Desde el ente solicitaron a los usuarios que estén atentos y resaltaron que en ningún tipo de contacto telefónico la empresa envía «códigos o enlaces a los teléfonos celulares».

Asimismo, recomendaron no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas o a sitios web no oficiales.

Los canales habilitados para realizar trámites frecuentes y resolver dudas son:

WhatsApp: 2994720994 – 2996321537

Correo electrónic: epascomercial@neuquen.gov.ar

A la vez, recordaron que los trámites que se pueden hacer de forma online son:

Débito automático

Cambio de titularidad

Duplicados de pago

Solicitudes de libre deuda

Planes de pago

En caso de necesitar realizar un trámite de forma presencial, se puede solicitar turno con una llamada al 0800 222 4827. Los horarios disponibles son de lunes a viernes de 8 a 12.