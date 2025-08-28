Nuevo intento de estafa virtual en Neuquén relacionado al EPAS: cómo operan y qué hacer si te contactan
El ente detectó maniobras fraudulentas y recomendó a los usuarios estar alertas.
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtió por un nuevo intento de estafas virtuales a sus usuarios. El organismo detectó maniobras fraudulentas y emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes.
Según precisaron desde la entidad que depende del ministerio de Infraestructura, localizaron intentos de estafas a través de mensajes de WhatsApp por sujetos que simulan ser de la empresa.
«La intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago», precisaron.
En este sentido, mencionaron que ya se registraron casos en distintas localidades, aunque no se informó si hubo alguna víctima.
Las cosas a tener en cuenta para no caer en una estafa relacionada al EPAS
Desde el ente solicitaron a los usuarios que estén atentos y resaltaron que en ningún tipo de contacto telefónico la empresa envía «códigos o enlaces a los teléfonos celulares».
Asimismo, recomendaron no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas o a sitios web no oficiales.
Los canales habilitados para realizar trámites frecuentes y resolver dudas son:
- WhatsApp: 2994720994 – 2996321537
- Correo electrónic: epascomercial@neuquen.gov.ar
A la vez, recordaron que los trámites que se pueden hacer de forma online son:
- Débito automático
- Cambio de titularidad
- Duplicados de pago
- Solicitudes de libre deuda
- Planes de pago
En caso de necesitar realizar un trámite de forma presencial, se puede solicitar turno con una llamada al 0800 222 4827. Los horarios disponibles son de lunes a viernes de 8 a 12.
