ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Nuevo intento de estafa virtual en Neuquén relacionado al EPAS: cómo operan y qué hacer si te contactan

El ente detectó maniobras fraudulentas y recomendó a los usuarios estar alertas.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtió por un nuevo intento de estafas virtuales a sus usuarios. El organismo detectó maniobras fraudulentas y emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes.

Según precisaron desde la entidad que depende del ministerio de Infraestructura, localizaron intentos de estafas a través de mensajes de WhatsApp por sujetos que simulan ser de la empresa.

«La intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago», precisaron.

En este sentido, mencionaron que ya se registraron casos en distintas localidades, aunque no se informó si hubo alguna víctima.

Las cosas a tener en cuenta para no caer en una estafa relacionada al EPAS

Desde el ente solicitaron a los usuarios que estén atentos y resaltaron que en ningún tipo de contacto telefónico la empresa envía «códigos o enlaces a los teléfonos celulares».

Asimismo, recomendaron no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas o a sitios web no oficiales.

Los canales habilitados para realizar trámites frecuentes y resolver dudas son:

A la vez, recordaron que los trámites que se pueden hacer de forma online son:

  • Débito automático
  • Cambio de titularidad
  • Duplicados de pago
  • Solicitudes de libre deuda
  • Planes de pago

En caso de necesitar realizar un trámite de forma presencial, se puede solicitar turno con una llamada al 0800 222 4827. Los horarios disponibles son de lunes a viernes de 8 a 12.


Temas

EPAS

estafas virtuales

Neuquén

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtió por un nuevo intento de estafas virtuales a sus usuarios. El organismo detectó maniobras fraudulentas y emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios