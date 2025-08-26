Estafa millonaria dejó sin hotel a jugadoras de hockey de Neuquén para un torneo en Misiones

Un hotel del centro de Posadas, Misiones, cerró de manera repentina y dejó sin hospedaje al equipo de Mamis Hockey de la ADC de Centenario. Las jugadoras neuquinas habían depositado más de 2 millones de pesos para alojarse allí en octubre.

“Contactamos a las delegadas de hockey de Posadas a ver si se podían acercar al hotel, entonces nos dice me acerco y el hotel estaba cerrado”, relató Gabriela Josovic, la vocera del grupo, a Centenario Digital.

Un hotel con buenas reseñas que escondía un cierre inesperado

El alojamiento en cuestión era el hotel “Zarek”, que se promocionaba con buenas recomendaciones en Google y en distintas páginas de hotelería del país. Esa fue la primera referencia que encontraron las jugadoras centenarienses, quienes se preparaban para viajar al Torneo Nacional de Hockey que se disputará entre el 2 y el 5 de octubre.

A través de WhatsApp, las deportistas avanzaron en la contratación de las habitaciones para la delegación, compuesta por unas 50 mujeres y sus entrenadores. Todo parecía en regla hasta que realizaron el pago y comenzaron a notar inconsistencias en las respuestas del establecimiento.

El hotel Zarek, en Posadas, cerró sus puertas de un día para el otro. Foto: Google.

En total, transfirieron a través de un CBU más de 2 millones de pesos. Sin embargo, el comprobante de la operación nunca llegó. Ante las dudas, pidieron colaboración a delegadas locales en Posadas, quienes finalmente confirmaron que el hotel ya no estaba funcionando.

Según se supo, el hotel había pasado a manos de un grupo inversionista integrado por tres hombres en octubre de 2024, pero el lugar cerró repentinamente con la supuesta excusa de una quiebra.

Las jugadoras neuquinas buscan respuestas y harán la denuncia

La situación no solo afectó a las jugadoras, sino también a los trabajadores del lugar. Con el cierre abrupto, 20 empleados habrían quedado sin empleo y sin mayores explicaciones sobre su futuro laboral.

Josovic remarcó que, a pesar del cierre, el hotel aún aparece como disponible en sitios de reserva online. “Aparecen comentarios buenos”, expresó.

Ante la falta de respuestas, el equipo acudió también a la secretaría de Turismo de Misiones. Desde allí les informaron que el hotel estaba concesionado, aunque la documentación sobre los actuales titulares presentaba irregularidades.

La cuenta a la que hicieron la transferencia está vinculada a una empresa de salud y servicios de hotelería. Según trascendió, una de las cuentas también estaría a nombre de la hija de uno de los socios de la firma.