La UNCo pisa el acelerador para ser intercultural

Definido ya el retorno de la Asamblea Universitaria, uno de los órganos fundamentales de su cogobierno, la Universidad Nacional del Comahue trabaja en el proyecto para convertirse en la primera casa de altos estudios intercultural de Argentina.

El Consejo Superior aprobó por unanimidad reactivar la Asamblea Universitaria el 12 y 13 de marzo de 2024 y estableció un cronograma para la presentación de temas a tratar que serán discutidos en comisiones Ad Hoc, luego deberán ser aprobados por el Consejo Superior para formar parte de la Asamblea.

Desde la conducción de la Uno, la rectora Beatriz Gentile, anunció que se trabaja en el proyecto que fue parte de su plataforma de campaña, de declarar a la UNCo intercultural. Y en ese sentido se avanza.

El debate recién comienza pero es el “paso a paso” el que irá definiendo el camino hasta lograr el objetivo. La rectora aseguró que hay consenso y que es un objetivo posible de lograr.

“Nosotros entendemos que la interculturalidad se construye y que no está dada, no se decreta. Por lo tanto es una experiencia que hay que transitarla y en ese sentido, estamos dando estos primeros pasos que nos parece que son muy alentadores”, dijo la doctora en historia.

De hecho, en este “aprender todos cómo se hace”, la conducción de la universidad inició el diálogo con comunidades mapuche de Neuquén y Río Negro para armar el proyecto.

La pregunta es: ¿Por qué es necesaria una universidad intercultural?

La respuesta es: “Para que sean pertinentes con la pluralidad cultural de las sociedades de las que forman parte. Esto demanda no solo que se incorporen miembros de los pueblos indígenas como estudiantes, docentes, investigadores, directivos y funcionarios, sino también que se incorporen sus visiones del mundo, sus conocimientos acumulados, sus modos de producción de conocimientos, sus modalidades de aprendizaje e idiomas”, explicó en una nota anterior para Río Negro, Daniel Matto, investigador del Conicet y director de la cátedra Unesco “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de la Universidad Nacional Tres de Febrero. Y hay más tela para cortar en ese sentido.

En este camino de tener una casa de altos estudios culturalmente diversa y abierta, el Consejo Superior de la UNCo aceptó una invitación de la Confederación Mapuche de Neuquén para sesionar el próximo mes, en la Ruca del pueblo originario. “Es muy importante desde lo simbólico, pero también es importante para desandar el camino de la colonialidad del saber”, confirmó Gentile.

Nosotros entendemos que la interculturalidad se construye, que no está dada. Por lo tanto es una experiencia que hay que transitarla y en ese sentido, estamos dando los primeros pasos”. Beatríz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue.

Asamblea Universitaria, para modernizar la casa de altos estudios

¿Por qué es importante la Asamblea Universitaria? Para empezar hay que decir que el estatuto de la Universidad Nacional del Comahue lo instituye como uno de sus principales órganos de cogobierno, junto al rectorado y el Consejo Superior.

Pero quien mejor explica su importancia es la rectora Beatriz Gentile. La asamblea no se realiza desde 2013.

“Hay que convocar al máximo órgano para trabajar en modificaciones y actualizaciones de aquello que con el paso del tiempo son normativas que quedaron desactualizadas, como la adecuación de los convenios colectivos de trabajo de docentes y no docentes como las normativas respecto a todo lo que hace al claustro estudiantil, como también repensar la jerarquización de centros y asentamientos universitarios que crecieron mucho en este tiempo y que hoy tienen una dinámica distinta, donde están encorsetados dentro de una figura que tal vez no los representa y no los ayuda a seguir creciendo”, dijo.

La rectora explicó además, los fundamentos de refundacionar la Asamblea Universitaria. Primero es necesario precisar que esa institución tiene como una de sus principales facultades la reforma del estatuto universitario. «En la historia de nuestra universidad, en ocasiones, la asamblea fue convocada no tanto para profundizar en los cambios que hacían falta respecto del estatuto, sino sobre todo fue planteada como forma de resolución de conflictos entre posturas y antagonismos que no se pudieron resolver dentro del ámbito del Consejo Superior o dentro de lo que era la propia dinámica de la comunidad universitaria. Entonces, lo que planteamos es poder tratar esos temas desactualizados, desfasados durante estos años», concluyó la rectora.