Ola de calor extrema en Alto Valle: canales que parecen balnearios y riesgos latentes

La ola de calor sacude el Alto Valle con temperaturas récord para la Patagonia Norte y la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional se sintió ayer todo el día. 120 kilómetros de canal grande y unos 2.000 de arterias secundarias en Río Negro se plagaron de bañistas buscando refrescarse cerca de las casas, en ciudades y zona de chacras.

Esta postal se repite como cada verano precisamente en las aguas que riegan el valle, en los cursos de agua que se vuelven fuente de frescor rodeadas de sombra y vegetación. Ayer Roca fue una de las ciudades con más afluencia en los canales, familias completas veraneando en las orillas y dentro de las aguas, no aptas.

Los usos y costumbres muestran que a pesar de ser lugares no habilitados para bañarse, los canales siguen siendo la alternativa para los vecinos que no cuentan con recursos ni piletas, también para quienes no tienen movilidad para llegar a los balnearios habilitados, alejados.

Sube el termómetro y los riesgos, sobre todo para la salud y el peligro de ahogamiento de quienes se exponen al nado en canales. Basta con recorrer la Ruta Nacional 22 en el acceso a las ciudades, grandes avenidas y canalitos, como los de Roca, Allen y Cipolletti.

Un chacarero que tiene sus hectáreas en San Juan y Ruta 22 de Roca, cuenta que todos los años el canal lindante a su chacra se llena de gente. “Hay muchos jóvenes y niños, pero la mayoría son adultos. Muchas veces les he dicho que traten de no pasar por la compuerta, pero dicen que no pasa nada”, comentó el productor frutícola.

“Los canales de riego no son balnearios”, recalcó Jose Alberto García, presidente del Consorcio de Riego y Drenaje de General Roca en diálogo con Diario RIO NEGRO, quien habló sobre la problemática que afecta sobre todo a los usuarios.

“Solo en Roca hay unos 230 kilómetros de canales y desagües”, aseguró y estimó que entre todos los consorcios administran más de 2000 kilómetros desde Cinco Santos hasta Chichinales.

“Siempre pedimos que tengan cuidado, estamos haciendo campaña de concientización por radios, el año pasado empezamos”, comentó. “La temperatura que hay es terrible, va en conciencia de la gente”, refirió García.

Muchos bañistas ponen en riesgo su vida también al tirarse en altura en canales altos, y desde las compuertas. En muchos hay hormigón abajo y son profundos. Pueden generar golpes.

Desde el Consorcio aseguran que no hay posibilidad de controlar ni de cercar las obras. Desde la institución que administra y mantiene los canales de la región, no tienen poder de policía ni tampoco la posibilidad de levantar sistemas de protección, que conllevarían inversiones millonarias.

El impacto en la salud: cuadros de gastroenteritis

Desde la óptica de la salud, el impacto es más masivo. Los cuadros de gastroenteritis son cada vez más frecuentes en época estival en los hospitales, según informó Julio Fernandez, médico generalista del Hospital López Lima de Roca. No solo en las guardias sino en los centros de salud.

“Bañarse en los canales de riego no está recomendado porque las aguas tienen bacterias que pueden hacer que las personas hagan cuadros de gastroenteritis agudas, tanto niños como adultos; o algunas reacciones en piel”, explicó el profesional.

“Hay mucha gente con diarrea, vómitos, dolor abdominal”, dijo. Estos síntomas acarrean un riesgo mayor: la deshidratación rápida. En estos casos, la única forma de evitarlo es no exponerse al contacto con las aguas contaminadas de bacterias.

El 90% de los casos de gastroenteritis está vinculado al agua pero otro tanto también a la ingesta de alimentos en mal estado.

Los días de altas temperaturas y ola de calor, recomienda prevenir para no requerir luego asistencia médica. Para eso tomar los recaudos de no exponerse al sol desde el mediodía hasta las 17 horas aproximadamente, mantener una buena hidratación con agua fresca, no permanecer mucho tiempo en lugares cerrados, no hacer deportes al aire libre, usar gorra y protector solar siempre, factor 50 para todos niños y adultos.

Balnearios habilitados: superan la demanda

Uno de los problemas es que los espacios de veraneo públicos no son suficientes o accesibles ante el calor y la gran demanda los días como el de ayer.

En Roca, por ejemplo, no hay espejo de agua o río habilitado como balneario. Hay tres lugares públicos permitidos para el baño: el piletón de Apycar con servicio de guardavidas y un concesionario responsable de brindar servicio de enfermería, seguridad y cobro de acceso al predio (300 pesos por persona). Además, hay dos natatorios municipales donde se puede practicar natación o pileta libre, con inscripción previa a fin de año.