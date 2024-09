Operativo por el Día del Estudiante en Neuquén: el área que se supervisará en detalle según la policía

A partir del viernes y durante todo el fin de semana, Neuquén implementará controles en el contexto de los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera. Desde la Policía detallaron cuál será el operativo que se llevará adelante durante las celebraciones.

El comisario inspector inspector, Claudio Guevara, detalló que se preparó un operativo acorde a la masa de jóvenes que se van a volcar hacia la zona costera donde están los campings y lugares de recreación. «Se cubre desde Arroyito hacia la Península Hiroki y desde la Península hasta el Dique Ballester», informó en diálogo con RTN.

Guevara detalló que el operativo policial comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. «Además, señalaron que si bien el operativo se lleva en forma macro general, gran parte del operativo se centrará en la capital neuquina.

«Hay áreas de las periferias de Plottier y Centenario donde son distintas realidades de distintos lugares, el grueso de la juventud y por una cuestión de población seguramente lo vamos a tener en Neuquén donde no solo están los campings, sino lugares de recreación nocturna donde la demanda va a ser más fuerte y más puntual en la zona de Neuquén capital», aseguró Guevara.

Por su parte, el comisario detalló que los operativos se realizarán para garantizar la seguridad de los jóvenes.

El Chocón hará cambios por el Día del Estudiante en los campings

El próximo sábado 21 de septiembre, El Chocón celebrará el Día del Estudiante y la primavera con actividades recreativas, pero no se podrá acampar debido a la falta de habilitaciones de los campings.

Aunque habrá diversas actividades recreativas organizadas para los visitantes, las autoridades municipales informaron que, no se permitirá acampar en los campings de la zona debido a la falta de habilitaciones según la reglamentación vigente.

En relación con las actividades nocturnas, como campamentos o juntadas en la costa del lago, indicaron que por el momento, «no se podrá acampar ya que no hay campings habilitados según la reglamentación vigente«.

«Estamos en un proceso de regularización de los espacios de acampe«, señalaron.

Evangelina Vero, directora de Bromatología y Zoonosis de la localidad destacó que, «es una forma de llevar seguridad a los chicos y también a sus familias. También nos permite generar orden en esos días festivos».