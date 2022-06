Organizaciones sociales cortan los puentes carreteros

Organizaciones sociales comienzan la mañana con una jornada de lucha en diferentes ciudades, solicitan puestos de trabajo y asistencia en comedores. Anunciaron cortes en Cipolletti, Cinco Saltos, Allen y General Roca.

Hoy a partir de las 10 hasta las 14 horas habrá cortes en diferentes ciudades. En el puente Cinco Saltos Centenario el corte será intermitente, en el Tercer Puente el corte será total y en el puente carretero que une Cipolletti Neuquén habrá cortes intermitentes y una panfleteada junto a los trabajadores de salud de Rio Negro.

En Allen cortaran la Ruta 65 y en General Roca cortaran la Ruta 22 a la altura de la avenida Roca. En Lamarque, Valle medio y Bariloche habrá volanteadas sobre las rutas.

El referente del Frente Popular Darío Santillán, Sabino López explicó que «los reclamos tienen que ver con puestos de trabajos, nosotros llevamos propuestas, pero el gobierno no ha traído respuestas concretas. Ofrecimos realizar tareas de mantenimiento y limpieza en dependencia y organismos del estado como la Senaf, centros de salud, guarderías y edificios públicos o realizar tareas vinculadas a los territorios y los barrios populares».

Las organizaciones también solicitan la entrega de módulos alimentarios de buena calidad. López comentó que «con la entrega de módulos estamos complicados porque muchas veces la mercadería es de baja calidad y no todos los municipios ayudan. Estuvimos realizando un relevamiento en los comedores que asistimos las diferentes organizaciones en el que determinamos que mensualmente entregamos más de 50 mil raciones. Necesitamos que alguna parte de esos alimentos sea financiada por la provincia, además hay otras organizaciones que no reciben nada y piden la incorporación».

Los referentes de las organizaciones explicaron que tuvieron reuniones con la ministra de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Natalia Reynoso, pero que no se llegó a ningún acuerdo. Expresaron que «tener diálogo no implica no hacer acciones, necesitamos respuestas concretas e inmediatas».

Los piquetes serán protagonizados por militantes de varias organizaciones sociales como Barrios de Pie Libres, FOL, Frente Darío Santillán y Polo Obrero.