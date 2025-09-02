Otra denuncia en Roca de estafa con un viaje a Europa: pagó U$S 8.000 y «ni los pasajes» le dieron

La agencia de Viajes Lola Tour sigue sumando polémicas en General Roca con viajes a Europa. Primero, la Asociación de Socorros Mutuos y Deportiva Italia Unida denunció que sólo 11 personas recibieron sus pasajes de un grupo de 37 en total. Ahora, un vecino que tenía todo listo para un tour con su esposa tuvo que abandonar su sueño, ya que ni las reservas de los hoteles tenían tras haber abonado más de U$S 8.000.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Alejandro, la víctima denunciante, indicó que este martes 2 de septiembre a las 9.20 tenía planeado salir desde Neuquén a Ezeiza y a las 22.35 salir rumbo a Roma. Sin embargo, detalló que se encuentra en su casa cancelando reservas y hasta juntando papeles para reunirse con su abogado.

Todo comenzó en noviembre 2024, en donde comenzaron las conversaciones con la agencia para planificar un viaje al viejo continente. Inmediatamente, abonaron U$S 2.8000 por los pasajes ida y vuelta en un vuelo que iba a ser de Aerolíneas Argentina.

Después, fueron pagando el dinero de las reservas de hotel, los trenes, vuelos internos (de Milán a París y de Londres a Barcelona) y seguro de asistencia al viajero, cuyos pagos finalizaron el 7 de julio.

El paquete incluía los destinos Roma, Florencia, Milan, París, Londres, Barcelona y Madrid. El viaje iba a consistir casi todo el mes, con fecha de regreso el próximo 25 de septiembre desde España.

«Viajamos muchas veces y nunca tuvimos ningún problema. Días antes entregan todos los vouchers, siempre pasó así. Hice viajes con familia, amigos y con mi esposa», comentó Alejandro.

Esta vez, sin embargo, fue distinto. La primera citación con la dueña de la agencia para coordinar la entrega iba a ser el pasado viernes, pero luego se pospuso a lo largo del fin de semana.

Finalmente, el domingo se reunieron entre las partes: «Estuvimos más de 4 horas. Se puso armar el viaje ahí», relató indignado.

En el medio, trascendió la denuncia a la misma agencia de la asociación por un viaje a Roma. La esposa de Alejandro empezó con las dudas, las cuales en principio descartaron por su historial favorable con viajes a distintos lugares del mundo.

Pero, empezaron a indagar y se contactaron directamente con los hoteles en los que supuestamente se iban a hospedar, los cuales les negaban tenerlos en agenda. «Llamamos al mayorista con el que trabajan y nos avisa que no opera más con ellos. No lo podíamos creer«, acotó.

Este martes, fecha que estaba estipulada su viaje, se contactó con él Yolanda Livera, dueña de la agencia, para brindarle una propuesta. «Estuve dos horas en su casa y no me dio ni siquiera el pasaje de ida. Le cuestionamos el tema de los hoteles y no lo negó«, mencionó.

Desde la empresa ofrecieron una nueva fecha de partida el sábado 4 de octubre y Alejandro consultó si los días de hotel que ya había pagado iban a ser rembolsados, pero no le contestaron.

Este medio intentó volver a contactarse con Yolanda Livera por esta nueva denuncia en contra de su agencia, pero no consiguió respuesta.

Avanza en una denuncia contra una agencia de viajes de Roca

«Es una ilusión rota. Era nuestro primer viaje a Europa, todo un acontecimiento», resaltó Alejandro e informó que este lunes, en donde seguía sin los pasajes, empezó a contactarse con su abogado para avanzar en una denuncia.

En cuanto a su historial con la agencia, informó que la primera vez que se contactaron con ellos fue en 2009, cuando se llamaban «Manager Turismo» para el viaje de 15 de su hija. A los dos años, contactaron un crucero para toda la familia y luego otro con amigos.

Después, cambiaron de dueños, pero siguieron contactándolos para organizar viajes a Cuba, Colombia, México y Caribe: «No tenía motivos para desconfiar».

Ahora, además de lo que pagó a la agencia, está intentando recuperar las excursiones que pagó por su cuenta, las cuales incluía visitas al Coliseo, al Louvre, Vaticano y hasta el estadio Bernabeu.

«Te hacen poner muy mal, te sentís usado. Imaginate que una persona te tenga cuatro horas adentro de una oficina y que se ponga a organizar el viaje adelante tuyo, ¡y vos habías pagado todo dos meses antes!«, concluyó Alejandro.