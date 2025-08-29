Polémica con un viaje a Italia de alumnos de una asociación de Roca porque no aparece la mayoría de los pasajes que pagaron

El grupo tiene programado viajar este 30 de agosto desde Neuquén capital a Buenos Aires y después a Italia. (foto de archivo)

Un grupo de personas de General Roca tenía todo dispuesto para viajar a Italia, pero surgieron inconvenientes con los pasajes que compraron en una agencia de viajes de esta ciudad y solo algunas pudieron emprender el vuelo hacia Europa.

Desde el grupo de alumnos advirtieron que la mayoría aún no sabe si viajará porque no tienen los pasajes que pagaron por sumas importantes. Desde la agencia dieron explicaciones.

Fuentes del grupo explicaron a Diario RÍO NEGRO que 37 personas (todos adultos) estaban con el equipaje listo para emprender el vuelo. Comentaron que son alumnos del curso italiano, que se dicta en la Asociación de Socorros Mutuos y Deportiva Italia Unida de Roca.

Relataron que era un viaje organizado por una profesora de italiano de la Asociación Italia Unida. Indicaron que son viajes que se hacían antes cada dos años y ahora de manera anual.

Dijeron que para “facilitar la logística del viaje nos mandaron a todos a comprar los pasajes a una agencia de Roca”, ubicada en la calle Mitre.

Aseguraron que comenzaron a pagar los pasajes en octubre y abonaron aproximadamente 1.700 dólares que era la cifra de base. Algunos integrantes del grupo optaron por adicionales que pagaron por su cuenta. Fue el caso de aquellos que contrataron, por ejemplo, una excursión de cinco días a Sicilia y abonaron el vuelo desde Roma a la isla italiana.

Pocos recibieron los pasajes

Según las fuentes, solo 11 personas recibieron los pasajes de la agencia. El tramo contratado era Neuquén capital-Buenos Aires y Roma. Ida y vuelta. Aunque algunos habían optado por retornar desde Madrid a la Argentina.

Dijeron que a otras personas les llegaron los pasajes desde Buenos Aires hasta Roma. Así que viajaron este jueves en colectivo desde Roca hasta Buenos Aires para no perder el vuelo.

Aseguraron que 19 personas que pagaron sus pasajes aún no los tienen. Por eso, fueron a la agencia de viajes a pedir explicaciones. No es la primera vez que alumnos o socios de la Asociación viajan a Italia con esa agencia.

La salida se había programa para este 30 de agosto

Algunas personas optaron por pedir la devolución del dinero que pagaron porque desistieron de viajar. Las fuentes dijeron que la mayoría tenía el compromiso de viajar este sábado 30 de agosto. Pero hasta este momento no estaban los pasajes abonados. Algunos dijeron que tenían temor de que no aparezcan los boletos.

Dijeron que días atrás comenzaron a preguntar a la responsable de la agencia por los pasajes porque se acercaba la fecha de la salida. Pero las respuestas eran evasivas y sin certezas.

Las explicaciones de la agencia de viajes

“Hay pasajes que se sacaron y pasajes que no. Yo como les dije a los pasajeros estoy solucionando para que todos viajen”, explicó este viernes Yolanda Livera, de la agencia de Viajes Lola Tour.

“Mi idea, y todo el esfuerzo que estoy haciendo, es para que todos los pasajeros viajen”, afirmó. “Hay pasajeros que dijeron que no van a realizar el viaje y piden la devolución y estoy arreglando con ellos para la semana que viene”, contó.

“Hay otros que estamos viendo la opción que puedan salir el 3 de septiembre. Así que estoy con esas alternativas”, aseveró.

“Tengo mi local a la calle. Todos estos días he estado trabajando con la reacomodación de pasajeros”, aseguró.

Dijo que una de las opciones que le habían dado era viajar el 30 de agosto, pero estaba el temor del paro de los controladores aéreos. “Una de las opciones que me habían dado los operadores era: movelos fuera del horario de paro, el tema que eso implica dinero que tuve que solventar, porque en ningún momento se les pidió nada a los pasajeros”, comentó Livera.

“Hoy estoy trabajando para solucionarlo. Estamos reorganizando la salida para el 3 de septiembre para que todos puedan viajar”, manifestó.

“Personalmente borrarme no me voy a borrar. Yo estoy dando la cara, Si yo hubiera sido una estafadora me hubiera ido de Roca y estoy acá, estoy en mi local, sigo acá, y la solución la estoy queriendo dar para que viajen todos”, aclaró.