Pascuas: obispos de la Patagonia pidieron «elecciones sin violencia», citando a la «Scaloneta»

Los obispos de la Patagonia emitieron un comunicado en vísperas al Domingo de Pascuas. Allí, los referentes de la Iglesia Católica pidieron por la «paz y la unión», al mismo tiempo que reconocieron confrontación y fragmentación social. Además, reflexionaron sobre 40 años de democracia en Argentina e hicieron alusión al campeonato obtenido por la Selección Argentina en Qatar 2022. «Hay una identidad profunda que esconde una fuerza de unidad, de bien común, de alegría compartida, de gratuidad, ¿cómo no aprovecharla?«, manifestaron.

«El Señor quiere hablarnos al pueblo argentino: el 40 aniversario de vida democrática ininterrumpida, sumando también el derecho de un pueblo que este año se expresará en las elecciones.

¿Podrán estos mensajes ser asumidos para poder caminar en la esperanza?», reflexionaron los obispos patagónicos en el documento que se difundió en las últimas horas.

En este sentido, recuperando el significado de la Cuaresma y haciendo alusión a los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, los sacerdotes de la Diócesis de la región Patagonia-Comahue enviaron un mensaje a los fieles pidiendo por la «paz», «unidad» y «unas elecciones sin violencia».

«Algo hay oculto en la fibra de nuestro ‘ser argentino’ que nos anima a soñar esa «posibilidad». Una muestra ha sido ‘el triunfo del mundial y la ya famosa Scaloneta'», siguió el comunicado y completó relatando que durante ese momento, se sintió un pueblo «unido y sin grietas, con un solo color, la de la celeste y blanca, sin partidismos e ideologías que nos fragmentan, confrontan y violentan».

Para los párrocos, esa sensación tiene que ver lo expresado por el papa Francisco cuando explicó el «gusto espiritual de ser pueblo». En este sentido, expresaron que los cuarenta años de democracia «no han sido fáciles», pero donde que existe «una identidad profunda que esconde una fuerza de unidad, de bien común, de alegría compartida, de gratuidad«.

Carta de los obispos de la Patagonia: qué dice el documento completo

«Queridos hermanos y hermanas: ¡¡¡Muy feliz Pascua!!!

Jesús Resucitado nos saluda con esta buena noticia: “Sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.

Queremos comenzar nuestro mensaje, con estas palabras finales del evangelio de Mateo, que en este tiempo Pascual, nos siguen alentando y sosteniendo como en aquel momento a los discípulos. El Resucitado, Jesús, al que habían visto Crucificado y que volvía a la casa del Padre (Lc.24,52) para sentarse a su derecha, no los dejaba, no los abandonaba, sino que les regalaba una nueva cercanía que los colmaría de serenidad y confianza, aún en medio de las adversidades, dificultades y persecuciones que iban a pasar. ¡No perdieron la Esperanza! ¡El Señor seguía con ellos!

Acabamos de concluir el tiempo Cuaresmal, cuarenta días de preparación para la fiesta central de nuestra Fe. Ese número cuarenta no fue elegido al azar. Cuarenta fueron los días del diluvio (Gn 6,9). Cuarenta años, la marcha del pueblo judío por el desierto (Éxodo). Cuarenta días, Moisés en el Sinaí, para recibir las tablas de la ley (Ex 34,28). Cuarenta días estuvo el profeta Elías en la montaña del Horeb (1 Re 19).

Cuarenta días pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública (Mt 4). Durante cuarenta días Jesús les dio pruebas de que estaba vivo y les habló del Reino. (Hc.1,3).

Recogiendo el significado de esos hechos, podemos decir que, también para nosotros, como después del diluvio, este momento de nuestra historia ha de ser un tiempo nuevo y de recreación; un camino que nos haga salir de la esclavitud a la libertad como lo fue para el pueblo de Israel al salir de Egipto; un tiempo donde no falte el silencio, la oración y la reflexión como el que vivió Moisés; como Elías volver siempre a optar caminar con otros, juntos, para no caer en la frustración; con la luz que nos da el Señor no caer en las tentaciones del poder, tener y placer; y en este tiempo pascual, renovar nuestra alianza de comunión, confianza y amor con Jesús “el camino, la verdad y la vida”.

Mirando el número cuarenta y asomándonos a lo que significa, nos permitimos incluir otro “cuarenta” más, por el que el Señor quiere hablarnos al pueblo argentino: el 40 aniversario de vida democrática ininterrumpida, sumando también el derecho de un pueblo que este año se expresará en las elecciones. Podrán estos mensajes ser asumidos para poder caminar en la esperanza?

Algo hay oculto en la fibra de nuestro ‘ser argentino’ que nos anima a soñar esa ´posibilidad´. Una muestra ha sido ‘el triunfo del mundial y la ya famosa scaloneta’. Por un momento, un día o varios, sentirnos pueblo unido sin grietas, con un solo color, la de la celeste y blanca, sin partidismos e ideologías que nos fragmentan, confrontan y violentan. Por un momento respiramos ‘el gusto espiritual de ser pueblo’, al decir del Papa Francisco.

Reconocernos cercanos y hermanos bajo un mismo sentir y una misma pasión, haber sufrido juntos (y vaya si lo sufrimos desde el comienzo hasta el final). Hay una identidad profunda que esconde una fuerza de unidad, de bien común, de alegría compartida, de gratuidad, ¿cómo no aprovecharla?

El Papa Benedicto XVI, a quien recordamos agradecidos nos decía: ‘La «ciudad del hombre» no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión’ (CiV.6) “Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces” (Francisco EG.189)

Cuarenta años de democracia no han sido fáciles: tiempos de celebraciones y festejos, encuentros y desencuentros, de quejas, desconfianzas y enojos, conflictos, sufrimientos, crisis, divisiones y enfermedades.

Y como ese pueblo que caminó en el desierto en busca de una tierra que «manaba leche y miel» y perdía muchas veces el entusiasmo, la credibilidad en el Dios que buscaba su bien, haciéndose un Dios a su medida, idolatrando el famoso becerro de oro, también nosotros como pueblo pasamos por estas tentaciones y oscuridades. Pero como ellos, sólo caminando juntos, escuchando más hondo al Dios que los guiaba llegaron a su tierra.

«Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda. Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Es verdad que muchas veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto… Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas formas».