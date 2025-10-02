Peligro en una playa de San Martín de los Andes: clausuran un sector del lago Lacar, qué pasó

El Municipio de San Martín de los Andes informó a la comunidad sobre la clausura preventiva y temporal del acceso a una franja de la playa del lago Lacar, en el centro de la ciudad. La medida fue activada tras una emergencia en el sistema de saneamiento y aguardan los resultados del análisis del agua.

A través de un comunicado, indicaron que el martes 30 de septiembre, cerca de las 10, «se activó una maniobra de bypass en la Planta de Tratamiento de Efluentes», ubicada sobre la costa.

«Esta medida se tomó de manera urgente para realizar la reparación de una rotura crítica en una cañería principal del sistema», señalaron. Solicitan a la población no utilizar el sector clausurado hasta que estén los resultados sobre el estado del agua.

Realizan una «maniobra de bypass» sobre una playa del lago Lacar: de qué se trata

«La activación del bypass es una medida técnica estandarizada que permite desviar temporalmente el flujo para aislar el sector dañado y poder ejecutar los trabajos de reparación de manera segura y eficiente», explicaron desde el Municipio de San Martín de los Andes.

La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios (CAPOSA), a cargo de la concesión, comunicó que las tareas de reparación y montaje de una válvula fueron concluidas esa misma noche, procediendo al cierre del bypass a las 22.

Para proteger la salud pública ante una posible afectación en la calidad del agua de uso recreativo, personal de Protección Civil procedió a la clausura inmediata de la playa. La zona clausurada es un sector muy estrecho, contiguo a la desembocadura del Arroyo Pocahullo.

Monitorean la calidad del agua en un sector del lago Lacar

Monitoreo y alerta a la comunidad

Durante la jornada de este miércoles, el Organismo de Control Municipal realizó monitoreos de calidad de agua en el sector afectado de la playa. Los resultados serán comunicados a la comunidad apenas estén disponibles.

El intendente Carlos Saloniti, autoridades del Organismo de Control y el personal técnico de la Cooperativa se mantienen en comunicación permanente para gestionar la contingencia.

Se solicita a la población y a los turistas respetar la señalización y evitar el acceso a la zona clausurada hasta que se levante la restricción.