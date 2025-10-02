El abogado de Emanuel Ginóbili sobre el fallo que ordenó restituir un lote al deportista: «Consideró válido el título de propiedad»

Esta semana hubo una sentencia en el extenso conflicto que se mantiene entre el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili y la comunidad mapuche Paicil Antriao por tierras en la parte alta del cerro Belvedere sobre calle Traful. El juez Francisco Astoul Bonorino ordenó que se restituya dentro del plazo de 30 días «la posesión del inmueble» a favor del deportista, «bajo apercibimiento de ordenarse mandamiento de desalojo«.

José Ricardo Mena, abogado del exjugador de San Antonio Spurs y la Selección Argentina sostuvo que la resolución marca que el oriundo de Bahía Blanca «compró siguiendo todos los pases legales y administrativos necesarios». La comunidad de Villa la Angostura anticipó que apelarán el fallo.

«Hubo desapoderamiento por parte de la comunidad»: dijo el abogado de Emanuel Ginóbili

José Ricardo Mena, abogado de Ginóbili, dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO que hubo dos juicios. Uno de 2007, sobre declarativa de certezas, y otro de 2018 por reivindicación. Señaló que la resolución que hubo el 30 de septiembre de este año «fue por esos dos juicios, de los cuales se impuso la acumulación y como consecuencias se dispuso un solo fallo».

«Es lo que esperábamos. El fallo evidencia un buen análisis de la situación», sostuvo el abogado a este medio.

Marcó que la sentencia analiza todos los antecedentes y «concluye que la comunidad mapuche no tiene antecedentes de ocupación originarita sobre la tierra».

Además que Emanuel Ginóbili «compró siguiendo todos los pasos legales y administrativos necesarios». También «consideró válido el título de propiedad y que hubo desapoderamiento por parte de la comunidad, por esto ordenó el desalojo dentro del plazo de 30 días corridos».

La comunidad mapuche apelará la sentencia

La resolución del juez Francisco Astoul Bonorino es de primera instancia. Desde la comunidad Paicil Antriao comunicaron que la apelarán. «La comunidad seguirá resguardando este territorio mapuche», sostuvieron.

«La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de ´soporte científico´ tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad, no consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie, además en el fallo Bonorino hace mención de la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao´, cuando tenemos personería jurídica otorgada por el mismo Estado, esto es discriminatorio y racista por dónde se lo mire. Y así un sin fin de otras pruebas que prácticamente las ignoró», señalaron en un comunicado.

Qué dice la sentencia que condena a restituir un lote en Neuquén a Emanuel Ginóbili

El fallo es de este 30 de septiembre y corresponde al juez de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino.

«Como bien surge de la prueba producida, desde que el Sr. Ginóbili adquirió el pleno dominio del lote en litigio, hubieron distintos actos de desapoderamiento, siendo el último el del año 2018″.

Agregó que el «desapoderamiento, quedó más que probado con la prueba producida, especialmente por las testimoniales, por las denuncias penales, por la causa penal, y, aún más, por la propia postura de la demandada, quien en todo momento refirió tener la intención de poseer el inmueble reivindicando presuntos derechos ancestrales, los cuales, en el marco de las presentes, no pudo demostrar», señaló la resolución del juez.

A continuación, la sentencia judicial completa: