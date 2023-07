Pépito the cat: el animal que mantiene en vilo a twitter con sus excursiones

La cuenta de Instagram del gato francés, @pepitothecat2007, delata su edad: estamos ante un gato bastante mayor, pero no por eso de esos tranquilos que se quedan vagueando en el sillón. El felino sale de paseo varias veces al día, algunos más largos y otros más cortos, y todo el mundo (o al menos 634,1 mil personas) se mantienen al tanto de cada detalle gracias a que su dueño instaló un bot en su puerta. Cada vez que sale, se envía un tweet con la frase “Pépito is out” (Pepito salió), una foto y la hora exacta. Por ejemplo:

Pépito is back home (05:58:29) pic.twitter.com/bI0Hbcqe4U — Pépito (@PepitoTheCat) July 17, 2023

Cómo llegó esta obsesión a nuestras redes en este momento no lo sabemos, pero sí que su combinación con el sentido del humor argentino no tiene desperdicio; y muchos culpan a Pépito por su insomnio:

*Seguro está pensando en otro*



Yo: donde estará pepito que no vuelve hace 14hs lpm pic.twitter.com/3grGNhO9Io — zoso (@antozoso) July 10, 2023

Pépito is back home (05:16:34) pic.twitter.com/040DYATf1B — zeta ⭐⭐⭐ (@zetadice) July 14, 2023

Estaba por dormir y ahora estoy así pic.twitter.com/1DsFaa15mq — Micaela✩✩✩ (@ojosdefernet) July 15, 2023

Detrás de estos simples mensajes sobre si Pépito salió o volvió, hay una historia más profunda: hace ya seis años la revista Vice sacó una nota titulada Por qué Pépito el gato es más famoso que vos en la que hablaron con su dueño, Clément Storck.

Para ese momento, Clément ya llevaba la cuenta hace cinco años, y ya era un éxito. No es sorprendente enterarse que el dueño del gato es un ingeniero que trabaja telecomunicaciones y le apasiona la automatización (así es, la automatización, en general). Lo que le explicó a la revista Vice fue:

“Creé un sitio web llamado PushingBox, y creé una puerta para gatos. El sitio web puede enviar notificaciones para eventos de la vida, como si alguien abre una puerta o toca el timbre, puede obtener una notificación, enviar un Tweet, recibir un correo electrónico. Soy un gran fan de la automatización, y tengo un blog en francés sobre ello… Se necesitaban notificaciones, por ejemplo si te dejas la puerta del garaje abierta sin saberlo… Creé PushingBox para ayudar a la gente a hacer esto sin que necesiten saber codificación, porque es realmente sencillo de usar. Cualquiera con conocimientos básicos de informática puede utilizarlo. Pépito fue el ejemplo perfecto de lo que se puede hacer con PushingBox.”

También comentó que Pépito es muy independiente, y aunque acepte algunos mimos ocasionales, le gusta pasar la mayor parte de su tiempo solo (otro dato que nos podríamos haber imaginado). Lo que el dueño comenta que jamás imaginó, es que la cuenta podría llegar a tener tantos fanáticos, y que hubo ocasiones en las que Pépito volvió con una paloma, un ratón o incluso con un amigo, eventos que suelen ser motivo de celebración para sus fanáticos.

En este momento, Pépito lleva afuera once horas; debe estar pasando un día agitado e interesante.

