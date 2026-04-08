Aniversario de Piedra del Águila: mucho más que una parada en la ruta

Ambiente, turismo y piscicultura son los pilares sobre los que se proyecta el desarrollo de la localidad. La llegada de nuevos habitantes obliga al municipio a avanzar en obras de infraestructura, ordenamiento urbano y políticas ambientales para acompañar y anticipar el crecimiento poblacional.

“Tenemos que planificar para contener al menos entre 8.000 y 10.000 habitantes” (el doble de la población actual), indicó el intendente, Julio César Hernández.

Tenemos que planificar para contener al menos entre 8.000 y 10.000 habitantes Julio César Hernández, intendente de Piedra del Águila

Explicó que Piedra del Águila atraviesa un momento de transformación. “La localidad está viviendo un boom importante en lo laboral”. Señaló que en los últimos años comenzó a llegar población que no estaba prevista en la planificación original de años anteriores, principalmente atraída por la actividad acuícola.

La piscicultura es uno de los principales motores de la economía local. De acuerdo con el jefe comunal, la actividad genera más de 500 puestos de trabajo en la zona, lo que produjo el regreso de jóvenes que habían emigrado para estudiar o buscar oportunidades en otros lugares. “Muchos de ellos, que antes buscaban otros rumbos, decidieron volver para quedarse”, señaló.

Esto también tiene un impacto económico que se refleja en el comercio y en la vida cotidiana de la comunidad. Asimismo plantea nuevos desafíos en materia de vivienda y urbanización. Por eso, el municipio avanza en el desarrollo de loteos con servicios, como una herramienta más para evitar el colapso de la infraestructura.

El potencial turístico de Piedra del Águila es uno de los ejes estratégicos para diversificar la economía de la localidad. / Foto gentileza

Turismo: un destino en crecimiento

El desarrollo turístico es otro de los ejes estratégicos para el futuro de la localidad. Piedra del Águila busca consolidarse como un destino emergente, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la pesca deportiva y la tranquilidad.

En ese escenario, el perilago del embalse Pichi Picún Leufú es uno de los principales puntos de referencia para quienes llegan a la localidad. Allí, el municipio desarrolló un espacio recreativo con áreas parquizadas, camping y servicios que permite recibir visitantes durante todo el año y aprovechar un entorno natural que forma parte de la identidad del lugar.

El río Limay marca la identidad turística y la producción local / Foto gentileza

Pero el movimiento turístico no se explica solo por quienes eligen quedarse. La ubicación sobre la ruta nacional también posiciona a Piedra del Águila como una parada habitual para quienes viajan hacia otros destinos de la región, lo que genera una dinámica permanente de tránsito y actividad comercial.

Ese flujo constante se refleja en la presencia de servicios vinculados al transporte y al turismo. La localidad cuenta actualmente con tres estaciones de servicio de primera línea, una cifra poco habitual para una comunidad de su tamaño y que confirma su rol estratégico dentro de los circuitos regionales. “En un lugar tan chico tres estaciones de servicio no es normal, eso te marca que el privado ha visto que es un lugar estratégico”, destacó Hernández.

El paseo de las esculturas hechas de hierro reciclado es uno de los puntos turísticos / Foto gentileza

A partir de esa realidad, el intendente relató que el municipio trabaja junto a Vialidad Nacional en la mejora de accesos, colectoras y cruces sobre la ruta, con el objetivo de ordenar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a los habitantes como a los visitantes que transitan por la zona. La intención es que la experiencia de quienes pasan por Piedra del Águila sea más cómoda y segura, y que ese paso ocasional pueda transformarse en una visita.

En paralelo, la gestión municipal orienta sus inversiones a mejorar los espacios públicos y las condiciones de movilidad urbana, al tiempo que busca generar condiciones para atraer inversiones privadas, especialmente en el sector hotelero, donde todavía existe una demanda por cubrir. También se promueve la capacitación de prestadores y futuros guías en actividades como trekking, ciclismo y cabalgatas, para diversificar la oferta turística y abrir nuevas oportunidades laborales.

Detrás de estas acciones hay una mirada de largo plazo. El intendente sostuvo que la meta es preparar a Piedra del Águila para el momento en que la actividad petrolera deje de ser el principal sostén económico local y provincial.

Represa de Piedra del Águila / Foto gentileza

La gestión ambiental es una de las bases del desarrollo

El intendente explicó que la gestión ambiental ocupa un lugar central en la planificación local, no solo por el crecimiento poblacional sino también por su impacto directo en el desarrollo turístico. Mantener un entorno cuidado y ordenado es una condición indispensable para consolidar la llegada de visitantes y sostener la actividad económica vinculada al sector. Remarcó que la imagen del pueblo y el estado de sus espacios públicos influyen directamente en la experiencia de quienes lo visitan.

Entre las acciones más relevantes se encuentra el fortalecimiento del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que incluye la separación en origen, la instalación de puntos limpios y la clasificación de materiales reciclables en el vertedero municipal.

La localidad fue reconocida a nivel provincial por la cantidad de residuos recuperados por habitante entre los municipios de segunda categoría, un indicador que refleja el avance de las políticas ambientales y el compromiso de la comunidad.

En paralelo, el municipio trabaja en la ampliación y el acondicionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, con el objetivo de aumentar su capacidad y anticiparse al crecimiento de la población.