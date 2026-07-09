La Municipalidad de Bariloche busca frenar la caída de la recaudación con un programa para morosos

El programa de recuperación de deudas municipales se implementó a partir de una resolución que el intendente de Bariloche, Walter Cortés, dictó el 30 de junio último. (foto de archivo)

A raíz de una caída en la recaudación que ocurrió en mayo y junio último, la Municipalidad de Bariloche implementó un programa para que contribuyentes morosos puedan pagar sus deudas con el municipio.

El plan contempla quitas de hasta el 100% de los intereses por el pago al contado de la deuda de la tasa por los servicios retributivos que presta el municipio. Habrá planes de pago de entre 6 y 24 cuotas iguales. Los contribuyentes pagarán una tasa de interés del entre el 3 y 4% mensual.

El programa de «Recuperación de Deudas Municipales» se autorizó por una resolución que el intendente, Walter Cortés, dictó el 30 de junio último. Estará vigente desde este 1 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Se aplicará exclusivamente a aquellos contribuyentes de tasa por servicios municipales que registren una morosidad mínima de doce períodos fiscales. No podrán acceder al programa aquellos inmuebles que cuenten con una cuenta comercial activa.

Una caída en la recaudación

El secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra, explicó a Diario RÍO NEGRO que en mayo y junio por lo general “tenemos una baja en la recaudación” de las tasas porque gran parte de los contribuyentes “esperan la temporada para ponerse al día”. Sin embargo, este año “tuvimos una baja” más pronunciada que en años anteriores.

Indicó que la recaudación rondaba en el período mayo junio en un promedio del 45%, pero este 2026 bajó al 40%. Ese fue uno de los motivos que se tuvieron en cuenta para implementar el programa.

Señaló que se implementó en primer término en la delegación sur, donde se encuentran los barrios del Alto de la ciudad.

Lerra indicó que en ese sector de Bariloche la recaudación de la tasa por los servicios municipales está por debajo del 30%. Allí, están incluidas la recolección de residuos, el mantenimiento de pluviales y de calles. “Lo único que queda por fuera es la TISH”, explicó.

Dijo que cuando iniciaron la gestión a finales del 2023 había 60.000 cuentas de contribuyentes y hoy creció a 64.000, porque agregaron unos 14 barrios. Observó que “hay muchos barrios que no están regularizados”.

Lerra recordó que el módulo fiscal está desde julio del año pasado en 373 pesos, porque el Concejo Municipal no aprobó la Fiscal y Tarifaria de este 2026.