Playing For Change: con artistas del mundo en Roca, se viene un encuentro musical por la «paz»

«Playing For Change Day», el evento de la fundación que promueve conectar al mundo a través de la música, se celebrará Roca el sábado 16 de marzo a partir de las 14 con la presencia de grandes artistas locales e internacionales y miembros del board directivo de Playing For Change Foundation.

Bajo el lema «Celebración Musical – Diálogos Multiculturales para la Paz», tocarán este fin de semana Kosmik Band e invitados en formato de dúo, integrada por su productor Enzo Buono y Nanan, un reconocido músico brasilero de amplia trayectoria internacional.

Kosmik Band.

Además, se presentarán importantes artistas y grupos regionales y locales como Weway y Puel Kona, Electrotango y el Ensamble Escuela, dirigido por Gerardo Verdún.

Habrá debate e intercambio con los miembros del board de la fundación internacional que llegarán desde diferentes partes del mundo a Roca. Jake Groshong de Los Ángeles, Thomas Duncan de Washington y Francois Viguie, de Francia.

Puel Kona.

Se presentarán con charlas breves en las que contarán parte del trabajo sin fronteras, incluyendo el que se hace en Argentina en la escuela rural Área Protegida Paso Córdova y en el Centro de Educación Mapuche «Norgvbamtuleayin» de Neuquén.

Qué es Playing For Change

Playing for Change es una organización global que promueve el trabajo de educación intercultural y la solidaridad y está presente en más de 20 países. En la Patagonia, la primera en fundarse fue en Roca, en la escuela de Paso Córdova. No solo de la región, fue la primera sede en Argentina, inaugurada en 2015. Enzo Buono, co productor de Playing For Change, fue el fundador local.

“Tardamos 10 años en llegar a la Patagonia. Nos autofinanciamos con campañas globales donde colaboran muchos artistas como Manu Chao, Keith Richards, Peter Gabriel, entre otros y no recibimos aportes del Estado”, comentó Jorge Amaolo, coordinador a nivel Patagonia en diálogo con Diario RIO NEGRO.

La cultura y lengua mapuche es parte de la educación en esta escuela. Foto: gentileza PFC

En la región, PFC también tiene un programa con mujeres originarias de canto y lengua mapuche. Es que desde 2021, la ONG apoya activamente las clases de lengua mapuche y actividades musicales en el Centro de Educación Mapuche «Norgvbamtuleayiñ» de Neuquén, como parte del Programa de Música Patagonia en Paso Córdova.

La iniciativa está dedicada a preservar la cultura y lengua mapuche. En la escuela de música se llevan a cabo actividades como sesiones de grabación para niños que contribuyen a la transmisión de la cultura y los valores mapuche en la comunidad.

Actualmente, el programa está llevando adelante proyectos en tres puntos de la Patagonia: Cinco Saltos, El Arroyón y Roca. Son alrededor de 100 niños y niñas que se educan bajo estos lineamientos: danza, música tradicional, hip hop, artes graficas, fabricación de instrumentos, idioma mapuche así como también clases de inglés.

El evento es totalmente gratuito y abierto para todo público. Se desarrollará desde las primeras horas de la tarde, en formato de celebración musical.

Cómo llegar al Playing for Change Day en Roca