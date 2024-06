María Emilia Soria, intendenta de Roca, se metió en la polémica por los alimentos de Milei: «Es muy grave»

La intendente de Roca, María Emilia Soria, visitó este lunes los estudios de RÍO NEGRO RADIO con motivo de transmisión especial por el 3J Ni Una Menos. La jefa comunal habló sobre la situación el contexto nacional, se metió en la polémica por los alimentos del gobierno de Javier Milei y dio detalles del panorama actual que afronta el municipio.

«Estamos viviendo una actualidad distinta, si nos ponemos a analizar en perspectiva los últimos nueve años de alguna forma hubo un cambio radical. Un cambio preocupante (en relación a la asunción de Javier Milei en la Presidencia), pero en definitiva un cambio. Para mí es tremendamente negativo el corrimiento total del Estado. Debo decir que me preocupa porque llevamos 127 femicidios en estos cinco meses de Gobierno, y algunos en la ciudad General Roca«, comenzó diciendo Soria en su reflexión en torno a la fecha del 3J.

Además señaló que, con la conducción de La Libertad Avanza, las mujeres son las más perjudicadas. «El Estado se ausenta más ahora, van por las pensiones, el aporte a discapacidad. De por medio están las mujeres, no solamente familias, no solamente niños, sino también mujeres«, agregó.

Soria precisó que ante la compleja situación económica, los miembros de los sectores más vulnerables van a «tocar la puerta del municipio» y les cuentan sus padecimientos: «Cuando no se puede dar respuesta no lo van a encontrar caminando a Milei. Se van a encontrar al intendente entrando a un súper o compartiendo en la plaza con los pibes. Ahí te cuentan las dificultades que están teniendo«.

«Son cada vez más la gente que se acercan a un centro comunitario a pedir una asistencia económica, que antes llegaba por otro lado o no era necesaria«, detalló en referencia a los pedidos de asistencia recibidos por el Ejecutivo local.

Destacó que las demandas cambiaron. Antes las solicitudes eran por materiales de construcción y ahora es por alimento. «Ante el corrimiento del Estado Nacional nosotros no podemos suplir esa asistencia económica. Pero que quede claro, la ayuda en nuestro caso está detallada con un legajo, con precisiones de cuándo fue la última vez que esa persona solicitó una ayuda. Nosotros tenemos un control muy preciso y también tenemos otro aspecto porque el acompañamiento no es solamente el módulo de alimentos o la asistencia económica, sino que hay acompañamiento«, señaló en modo de chicana contra el Gobierno de Javier Milei, que se encuentra envuelto en la polémica por el uso almacenamiento de alimento.

Sobre el conflicto desatado en torno a la gestión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, Soria expresó: «Esconderse detrás del supuesto robo, malversación de fondos o irregularidades, no habilita tener alimento próximo a vencer. Sobre todo cuando hay niñas y niños que le están pasando tremendamente mal. Es tristísimo tener alimentos guardados, leche próxima a vencer. La verdad que preocupa«.

Soria comentó que recientemente viajó a Buenos Aires con el fin de iniciar conversaciones para retomar la obras paralizadas en la ciudad. Según la jefa comunal, la respuesta que recibió fue negativa.

«Estuve la semana pasada golpeando puertas, preocupada por la obra pública que está paralizada en la ciudad de General Roca. Directamente me dijeron que los únicos recursos disponibles eran para cárceles. Yo me quedé paralizada. La verdad es que es un modelo que la gente eligió, entonces voy a hacer respetuosa con eso, pero claramente va en contra de lo que mis vecinos aquí en la ciudad me demandan», aseguró.

Por último, Soria aseguró que están analizando alternativas para poder retomar algunas de las obras que se encuentran más avanzadas. Sin embargo, evitó dar más detalles al respecto.

