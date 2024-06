Vivo | 3J Ni Una Menos: cómo se vive la marcha en Neuquén y Viedma, ¿qué pasa en Roca, Cipolletti y Bariloche?

En Neuquén, la convocatoria es a las 17 en el monumento a San Martín. La colectiva feminista «La Revuelta» lidera la organización local, subrayando la urgencia de resistir frente a lo que consideran un gobierno que promueve el odio y el hambre.

«Hoy sobran motivos para salir a las calles. Frente al odio y al hambre del gobierno de Javier Milei, nos organizamos. Le decimos NO a la Ley Bases, NO al saqueo, NO al vaciamiento, desfinanciamiento y destrucción de las políticas con perspectiva de género», declaran en su comunicado.

«Ante la misoginia, los lesbicidios, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, las violencias machistas, las calles son nuestro refugio. Porque ahí tramamos resistencia. Porque ahí proyectamos esperanzas. Porque ahí, en las calles, cuerpo a cuerpo, somos potencia», remarcaron.

La marcha culminará con una intervención simbólica denominada «Encendé la antorcha lesbiana».