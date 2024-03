Polémica por el nuevo boliche en Cipolletti: el ruido produjo una grieta en su casa y tuvo que mudarse

Una realidad angustiante es la que viven los vecinos del nuevo boliche que abrió sus puertas en el centro de Cipolletti. Grietas en las paredes, ruidos constantes y «cansancio mental» hasta tal punto que algunos tomaron la decisión de abandonar sus hogares debido a las molestias que sufren a solo una semana de su apertura.

El local nocturno está ubicado más precisamente en la calle España 156. En el local, antes funcionaba «La comercial», ahora fue alquilado por el grupo GIO S.A, propietarios de KPLA y La Terraza. Su apertura fue el 2 de marzo y generó grandes disgustos a los vecinos que viven en las casas aledañas. Juan Carlos Franco dialogó con LU19, contó la realidad que vive y su enojo con las autoridades del ejecutivo.

«A raíz de la puesta en marcha de un boliche justo al lado de la casa en la que yo vivo junto a mi familia, era el proyecto de vida de mi familia, yo soy el más perjudicado porque compartimos una pared de por medio con el living de mi casa y tomamos la decisión de irnos«, detalló.

En esa pared que comparten con el local bailable, aparecieron grietas tras la pre inauguración. «Durante la primer prueba de sonido, hace unos meses, se produjo una rajadura en la pared del departamento que va desde el piso hasta casi el techo», relató el mismo vecino.

Lo que el vecino manifestó no fue un descontento particular con los dueños del boliche, si no que la problemática surge por una mala toma de decisiones por parte de las autoridades municipales.

«El boliche está funcionando con todos los papeles en regla. Yo soy cardíaco, mi señora es asmática y no queríamos andar sufriendo a raíz de estos ruidos molestos. Queríamos descansar en mi casa y no podíamos. Nos fuimos a otro lugar a vivir y no tengo problemas con los que resolvieron hacer este emprendimientos. No nos vamos por el boliche sino por las autoridades que tenemos, las anteriores y las actuales que no tomaron las decisiones que tenían que tomar», afirmó Juan Carlos.

Los vecinos de la zona piden que sea el ejecutivo quien accione como mediador para poder encontrarle una solución a este conflicto. «No debe haber enfrentamiento entre partes en estas situaciones, cuando debería ser el estado quien bregue por el bienestar de los ciudadanos, atendiendo a su reclamo», aseguraron.