Políticas en contra de las personas con discapacidad: «Es legitimar la discriminación y la exclusión»

«Hay un montón de políticas públicas que son transversales a todas las áreas y que otra vez tenemos que ponernos a pensarlas y revisar, algo que ya habiamos hecho, y habíamos pensado. Gastemos la energía en otra cosa, ya quedamos en que era por acá. No podemos pensar si un CUD si o no, si una pensión por discapacidad si o no, si un incluir Salud va a cubrir pañales. Estamos como discutiendo otra vez lo básico. Todo eso no se puede tocar».

Dolores Eyheraguibel, subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro