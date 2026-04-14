Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvias intensas: las zonas más complicadas este martes 14 de abril 2026

El clima tomó otro rumbo esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este martes 14 de abril que tendrá mayor impacto en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

El informe advierte una jornada complicada para las localidades de este sector ya que combinará lluvias intensas y también algunas ráfagas de viento.

Las zonas y horas afectadas por la alerta de lluvia en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional resaltó que el área en amarillo será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes.

En este sentido detalló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. También subrayó que «no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas».

Respecto a las regiones bajo alerta, informó que en Río Negro serán Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó, las cuales incluyen a las siguientes ciudades:

Parajes: Arroyo Las Minas, Fitamiche, Costa de Ñorquinco y Fitalancao.

San Carlos de Bariloche

El Bolsón

Dina Huapi

Villa Mascardi y El Manso

Villa Los Coihues

Pilcaniyeu

Comallo

Villa Llanquín

Parajes: Paso Flores, Pilquiniyeu del Limay, Cañadón Chileno, Laguna Blanca y Corralito.

Ñorquincó

Río Chico

Mamuel Choique

Ojos de Agua

En tanto en la provincia de Neuquén, la alerta impactará en Los Lagos llegando a ciudades como: