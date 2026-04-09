SMN en alerta: cómo afectaría el «apagón» meteorológico tras el anuncio de despidos

La pregunta dejó de ser un ejercicio hipotético para convertirse en una preocupación real porque en el marco de un fuerte conflicto gremial por el anuncio de más de 240 despidos y recortes presupuestarios, los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron sobre la posibilidad de un «apagón» en sus servicios, lo que repercutiría en el Sistema de Alerta Temprana (SAT). El organismo inició un paro con cese de actividades.

Pero, ¿qué significa esto para la vida cotidiana, la economía y la seguridad del país?

El fin del Sistema de Alerta Temprana (SAT)

El SMN es el único organismo oficial con la potestad legal para emitir alertas meteorológicas en Argentina. Sin su funcionamiento:

Defensa Civil y Bomberos perderían su principal herramienta para coordinar evacuaciones ante inundaciones o vientos destructivos.

Las intendencias no tendrían base científica para decidir la suspensión de clases o eventos masivos.

La población quedaría vulnerable ante fenómenos repentinos, como tornados o tormentas severas, que hoy se informan minuto a minuto a través de avisos a corto plazo.

Vuelos en tierra y navegación a ciegas

La seguridad aérea depende críticamente de la información técnica del SMN. Los aviones no pueden despegar ni aterrizar sin los partes meteorológicos actualizados de las estaciones situadas en los aeropuertos.

Impacto en el turismo : Un cese de actividades en el organismo podría derivar en la cancelación masiva de vuelos nacionales e internacionales por falta de garantías de seguridad operativa.

: Un cese de actividades en el organismo podría derivar en la cancelación masiva de vuelos nacionales e internacionales por falta de garantías de seguridad operativa. Navegación marítima: Los buques que operan en el Mar Argentino y la Hidrovía se quedarían sin los reportes de mareas y vientos necesarios para una navegación segura.

El impacto económico: Campo y Energía

El agro, motor de la economía argentina, utiliza los datos del SMN para planificar siembras, cosechas y aplicaciones de fitosanitarios.

Seguros agropecuarios: Sin datos oficiales sobre granizo o heladas, las liquidaciones de seguros se volverían imposibles de auditar.

Energía: Las represas hidroeléctricas y las redes de energía dependen de los pronósticos de lluvia y temperatura para gestionar la demanda y evitar apagones por sobrecarga en días de calor extremo.

¿Por qué no alcanza con las aplicaciones del celular?

Es un error común pensar que sitios como AccuWeather o Meteored podrían reemplazar al SMN. Estas aplicaciones suelen utilizar modelos globales que se nutren, en gran parte, de los datos recolectados por las 125 estaciones meteorológicas que el SMN tiene distribuidas en todo el país (incluida la Antártida).

«Sin los observadores en el terreno que miden la presión, la humedad y el viento cada hora, los modelos internacionales pierden precisión. Estaríamos ‘a ciegas’ respecto a lo que pasa específicamente en nuestro territorio», explican especialistas del sector.

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