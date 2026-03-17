Violento temporal en Buenos Aires generó destrozos y dejó más de 37 mil usuarios sin luz este martes

Un feroz temporal azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes pasado el mediodía, dejando a su paso un rastro de destrucción y múltiples complicaciones para los vecinos. Las intensas ráfagas de viento, que rondaron los 80 kilómetros por hora, impactaron con suma dureza en la Capital Federal, afectando gravemente a la infraestructura de barrios porteños como Parque Lezama, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

Según informó TN, en la zona sur de la ciudad, principalmente en Villa Lugano, fue uno de los focos más castigados por el repentino fenómeno climático.

Allí, las ráfagas causaron severos estragos en el centro parroquial Niño Jesús, donde el viento logró arrancar el techo de uno de los salones de uso común.

Afortunadamente, el lugar se encontraba vacío al momento del colapso y no se registraron heridos. Al relatar el dramático episodio que los obligó a evacuar el edificio, la coordinadora de la institución, Cecilia, explicó: «Fue inesperado, vimos el cielo negro y en un segundo, voló el techo y los ventiladores cayeron en el patio de un vecino».

Foto: Gentileza.

A escasas cuadras de la parroquia, el viento continuó su marcha destructiva. Un árbol de gran porte se desplomó y destruyó por completo la reja de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, mientras que sobre la calle Murguiondo volaron los techos de una cancha de tenis y del sector de la pileta de un club barrial.

Patricia, trabajadora de la administración del lugar, aseguró al canal citado que escuchó un fuerte estruendo justo antes de que los vidrios del buffet estallaran.

En simultáneo, las pesadas chapas cayeron sobre los juegos infantiles de la Plaza Granada, un sector que afortunadamente había sido evacuado a tiempo por los guardaparques para evitar una tragedia.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El impacto de la tormenta también se sintió con fuerza en la provincia de Buenos Aires, especialmente en localidades como Ensenada y Moreno.

En este último partido bonaerense, se reportó la voladura de techos en al menos seis viviendas, la caída de árboles añosos y el derrumbe parcial de una pared en el supermayorista Vital.

Durante este incidente estructural, un trabajador del comercio resultó herido y debió ser trasladado de urgencia al hospital tras ser golpeado por un pesado portón. Sobre la fugaz pero violenta tormenta, un vecino que sufrió destrozos en su propiedad detalló: «La ráfaga fue de 30 o 40 segundos».

Foto: Gentileza.

Frente al caos generalizado, distintas cuadrillas de Defensa Civil, Cruz Roja y personal de espacios verdes desplegaron amplios operativos para despejar las calles, haciendo foco en zonas como Parque Lezama donde decenas de árboles fueron arrancados de cuajo desde la raíz.

Derrumbes en Moreno y miles de usuarios sin servicio eléctrico

Finalmente, uno de los coletazos más graves del temporal se evidenció en el tendido eléctrico de la región.

Según los reportes oficiales emitidos por las empresas distribuidoras durante la tarde del martes, el colapso de la red dejó a más de 37.000 hogares completamente a oscuras, consolidando y superando el piso de los 20 mil usuarios afectados que se estimaba en los primeros balances de la jornada.