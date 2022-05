«Por mi casa no pasaron»: muchos afirman que no fueron censados

La jornada de Censo Nacional concluyó minutos después de las 18:30 pero quedaron muchas personas sin censar que expresaron su preocupación por redes sociales o por las vías de comunicación oficiales.

El mail censo@indec.gob.ar y el telefóno para preguntas (0800 345 2022) se vieron colapsados por la cantidad de consultas.

El titular del Indec, Marco Lavagna, llevó tranquilidad sobre este aspecto e indicó que “siempre existen viviendas que quedan pendientes” y que van a ir «atendiéndolas una por una».

Aclararon que para los que ya completaron el trámite digital será más fácil finalizar el censo debido a que los datos ya fueron registrados y tienen un código generado.

En algunos barrios, los vecinos advirtieron que había casas con el sticker del censo realizado y otras que no, al igual que en edificios con muchos departamentos.

Las quejas en redes sociales se multiplicaron y se impulsó el hashtag #NoMeCensaron y la palabra «Indec» también fue tendencia.

Ya estoy en condiciones de decir que a mi no me censaron?

Aún no me censaron. A ustedes?

A mí no me censaron 😐 A alguien más le pasó?

No me censaron. pic.twitter.com/stE4zj0KQt

che no me censaron, que procede? me siento así pic.twitter.com/UldfjdAxjW