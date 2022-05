Marco Lavagna sobre el Censo 2022: «Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar»

El titular del Indec, Marco Lavagna, aseguró que el operativo del censo ya cerró, pero puede que quede algún censista en la calle. Con el correr de las horas, principalmente en la parte final del Censo 2022, se escucharon quejas de personas que no fueron censadas.

«Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar», afirmó Lavagna sobre las viviendas que no fueron registrados por los censistas durante este miércoles. Calificó como «muy normal» al operativo, y adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes.

El responsable del operativo indicó que “todavía no tenemos datos, están siendo muy parciales”, por lo que no se sabe aún si hoy se sabrá cuántos habitantes tiene Argentina. “Esto no es una elección, no podemos dar datos parciales”, indicó.

“Casi el 50% de las personas completó el censo digital”, remarcó el funcionario de Indec. Esto representa que más de 23,8 millones de personas completaron el formulario digital.